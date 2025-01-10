Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро в третий раз официально стал президентом Венесуэлы. Сегодня политик принес присягу перед председателем парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По призыву главы государства вместе с ним присягнули венесуэльцы, собравшиеся на площадях и улицах Каракаса. Трансляцию народной присяги передавали под лозунгом «Я клянусь вместе с Мадуро». В канун инаугурации президент сообщил, что первым документом, который он подпишет после вступления в должность, станет указ о создании комиссии для проведения конституционной реформы.

Отметим, белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем присутствовала на торжественной церемонии инаугурации. В ходе их визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч с представителями руководства Венесуэлы по актуальным вопросам политического и торгово-экономического сотрудничества.