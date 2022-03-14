Падение тенге в Казахстане и дефицит продовольствия для молдаван. Чем ещё аукнулись санкции в отношении Беларуси и России?
Для Запада признание ДНР и ЛНР стало формальным поводом, чтобы объявить о новых санкциях против России, а следом и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США приняли очередной пакет ограничений для Минска. Кого коснулись санкции – читайте здесь.
Санкции против России и Беларуси ощутили на себе практически все страны СНГ. В Казахстане ослаб тенге и снизилось авиасообщение, обесценилась национальная валюта Армении, а в Таджикистане резко подорожал бензин и продукты питания. В Молдове и вовсе дефицит продовольствия. Пострадал и валютный рынок Кыргызстана.
Серджиу Гайбу, министр экономики Республики Молдова:
Логистика стала дороже, цена на контейнер выросла с 2,5 тысячи до 15 тысяч долларов. Именно от энергоресурсов самое большое влияние, так как они используются во всех сферах экономики.
Леван Давиташвили, министр экономики Грузии:
Переговоры по этому вопросу начались в 2020 году. Из-за пандемии многие вопросы пришлось решать дольше обычного, теперь наши компании имеют возможность разнообразить свой экспортный портфель.