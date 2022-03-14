Падение тенге в Казахстане и дефицит продовольствия для молдаван. Чем ещё аукнулись санкции в отношении Беларуси и России?

Для Запада признание ДНР и ЛНР стало формальным поводом, чтобы объявить о новых санкциях против России, а следом и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США приняли очередной пакет ограничений для Минска. Кого коснулись санкции – читайте здесь.