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«Это форс-мажорная ситуация». На фоне санкций против Беларуси и России в Армении обесценилась национальная валюта

14 марта 2022 19:16
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Для Запада признание ДНР и ЛНР стало формальным поводом, чтобы объявить о новых санкциях против России, а следом и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США приняли очередной пакет ограничений для Минска. Кого коснулись санкции – читайте здесь.

«Это форс-мажорная ситуация». На фоне санкций против Беларуси и России в Армении обесценилась национальная валюта-1

Санкции против России и Беларуси ощутили на себе практически все страны СНГ. Как следствие – подорожали все импортные товары. Но, несмотря на это, страны СНГ ищут лекарства от кризиса. Расширяют географию вылетов по другим направлениям, налаживают новые логистические маршруты и поставляют свою продукцию на новые рынки.

«Это форс-мажорная ситуация». На фоне санкций против Беларуси и России в Армении обесценилась национальная валюта-4

Алексан Аракелян, директор предприятия по выращиванию ягод:
Мы, конечно, учли инфляционную составляющую, но предположить, что рубль наполовину обесценится, не могли. Это форс-мажорная ситуация.

К слову, и Россия, и Беларусь уже не раз доказывали, что при всех санкционных издержках способны минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы.

Кто теперь будет основным покупателем белорусской древесины – читайте здесь.

# Санкции # Фотофакт

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