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Американцы в панике! Жители США оказались на грани голода из-за высокой инфляции

17 июня 2022 10:21
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Новости США. Последствия высокой инфляции. Американцы оказались на грани голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние месяцы в США стремительно выросли цены на бензин, продукты питания и товары первой необходимости.

Американцы в панике! Жители США оказались на грани голода из-за высокой инфляции-1

На этом фоне все больше американцев вынуждены массово обращаться за продовольственной помощью и отказываться от пользования автомобилями. Об этом сообщают местные СМИ. В большей степени от высокой инфляции и цен пострадали граждане с низким уровнем дохода. Они не могут позволить себе даже самые необходимые продукты. Из-за этого многие люди жалуются, что постоянно находятся в сильнейшем стрессе и периодически впадают в состояние паники.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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