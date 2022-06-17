Американцы в панике! Жители США оказались на грани голода из-за высокой инфляции

На этом фоне все больше американцев вынуждены массово обращаться за продовольственной помощью и отказываться от пользования автомобилями. Об этом сообщают местные СМИ. В большей степени от высокой инфляции и цен пострадали граждане с низким уровнем дохода. Они не могут позволить себе даже самые необходимые продукты. Из-за этого многие люди жалуются, что постоянно находятся в сильнейшем стрессе и периодически впадают в состояние паники.