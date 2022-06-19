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«Мы увеличили добычу». В Греции активно запасаются углём, несмотря на требования ЕС о зелёной экономике

19 июня 2022 08:54
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Новости Греции. Греция идет вразрез с требованиями Евросоюза о зеленой экономике. В стране вновь решили основательно запасаться углем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы увеличили добычу». В Греции активно запасаются углём, несмотря на требования ЕС о зелёной экономике-1

Еще в 2010 году Греция вовсю сворачивала его добычу из-за того, что Европа взяла курс на возобновляемые источники энергии. Однако решение России перекрыть подачу газа ряду государств ЕС обеспокоило Афины. Ведь 46 % голубого топлива в Грецию импортируется именно с востока. Угроза нависла над энергетической безопасностью, поэтому сейчас полным ходом идет работа на открытом руднике Megalopolis.

«Мы увеличили добычу». В Греции активно запасаются углём, несмотря на требования ЕС о зелёной экономике-4

Константинос Гидис, управляющий директор Lignitiki Megalopolis:
В этом году на наших складах 640 тысяч тонн запасов бурого угля. А в прошлом году было около 450 тысяч тонн. Мы увеличили добычу, чтобы удовлетворить летний спрос, который, вероятно, увеличится из-за жары и неопределенности с природным газом. Сейчас мы находимся в состоянии оперативной готовности, и у нас есть запасы бурого угля, которые могут производить электроэнергию в течение двух месяцев.

«Мы увеличили добычу». В Греции активно запасаются углём, несмотря на требования ЕС о зелёной экономике-7

Кроме того, правительство Греции отложило планы по выводу из эксплуатации и других угольных электростанций. Их работу планируют продлить до 2028 года. В планах увеличить добычу угля наполовину.

# Экономический кризис # Константинос Гидис # Фотофакт

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