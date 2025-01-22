10 человек стали жертвами аномальных холодов на юге США

Как минимум 10 человек стали жертвами холодов в США. На южные штаты страны обрушился арктический шторм. В Техасе, Алабаме и Джорджии зафиксированы небывалые для этих мест 20-градусные морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию осложняет и сильный ветер. Водителей призывают отказаться от поездок и остаться дома, поскольку из-за гололедицы за последние дни произошло несколько сотен крупных ДТП. В двух международных аэропортах Хьюстона отменены все авиарейсы. Многие школы ушли на вынужденные каникулы. Из-за сильных снегопадов в большинстве южных штатов объявлено чрезвычайное положение. В некоторых из них за несколько часов выпало до 30 сантиметров снега.