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Трамп может привести США к «золотому веку», но с одним условием – Economist

22 января 2025 10:49
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У президента США Дональда Трампа есть возможность привести Штаты к «золотому веку», пишет РИА новости со ссылкой на издание Economist.

Трамп может привести США к «золотому веку», но с одним условием – Economist-1

Фото: Pinterest

В материале указывается, что Трампу под силу реализовать заявленное в ходе своего инаугурационного обращения – начало «золотого века» в Америке. Однако, как подчеркивает автор, американскому лидеру необходимо побороть собственные «слабости», которые могут бросить тень на его начинания.

# Международная политика # Дональд Трамп

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