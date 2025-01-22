Трамп может привести США к «золотому веку», но с одним условием – Economist

У президента США Дональда Трампа есть возможность привести Штаты к «золотому веку», пишет РИА новости со ссылкой на издание Economist.

В материале указывается, что Трампу под силу реализовать заявленное в ходе своего инаугурационного обращения – начало «золотого века» в Америке. Однако, как подчеркивает автор, американскому лидеру необходимо побороть собственные «слабости», которые могут бросить тень на его начинания.