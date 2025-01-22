Пока в одних странах ищут способы повысить качество и уровень комфорта жизни граждан, в других попросту грабят свой народ в угоду интересов властей. При этом даже не своих. Так, эстонский премьер заявил, что страна должна как можно быстрее вооружиться, а для этого расходы на оборону необходимо увеличить до 5 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году военный бюджет составил около 1,5 миллиарда евро – почти 3,5 % ВВП. Но этого, по мнению главы правительства, недостаточно при наличии пресловутой «угрозы с Востока». Впрочем, дело даже не в этом: увеличить траты на вооружение – требование Вашингтона. Чтобы выполнить команду США, эстонский премьер даже разработал свой план. Поскольку свободных денег в стране нет, он предложил сократить расходы бюджета на другие сферы, урезать кредиты и повысить налоги, которые и так выросли в этом году. Одним словом, попросту ограбить эстонцев. В ближайшее время глава правительства собирается обсудить этот вопрос с парламентариями.