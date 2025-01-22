Со стороны Владимира Зеленского происходят попытки провоцирования президента РФ Владимира Путина, чтобы возможные переговоры были сорваны, а боевой конфликт продлен, пишет РИА Новости со ссылкой на Shūkan Gendai.

Издание подчеркивает, что президент Украины желает продолжать военные действия при попустительстве западных стран, стараясь создавать видимость, что нежелание провести мирные переговоры исходит от Путина. Эти действия Зеленского связаны с попытками удерживать власть, являющуюся сомнительной с юридической точки зрения, ведь еще в мае 2023 года закончились его полномочия в качестве президента Украины, указывает автор.