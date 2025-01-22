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Зеленский уличён в провокациях против Путина

22 января 2025 09:52
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Со стороны Владимира Зеленского происходят попытки провоцирования президента РФ Владимира Путина, чтобы возможные переговоры были сорваны, а боевой конфликт продлен, пишет РИА Новости со ссылкой на Shūkan Gendai.

Зеленский уличён в провокациях против Путина-1

Фото: Pinterest

Издание подчеркивает, что президент Украины желает продолжать военные действия при попустительстве западных стран, стараясь создавать видимость, что нежелание провести мирные переговоры исходит от Путина. Эти действия Зеленского связаны с попытками удерживать власть, являющуюся сомнительной с юридической точки зрения, ведь еще в мае 2023 года закончились его полномочия в качестве президента Украины, указывает автор.

# Международная политика

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