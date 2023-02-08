Кот Тиша станет отличным гидом, а после экскурсии отдохните в местном парке. Что интересного в деревне Скоки?

Выходной – отличный повод взять экипаж и устроить вояж в XVIII век! Дамы и кавалеры, делаем остановку в деревне Скоки на Брестчине. Старинная усадьба Немцевичей очарует своей красотой, а мяучный сотрудник Тиша станет отличным гидом.

Барочной сказке посчастливилось сохраниться до наших дней. В 1770-х Марцелий Урсын Немцевич основывает родовое гнездышко. В семье было 15 детей. К сожалению, половина умирает в маленьком возрасте. Здесь подписали договор об окончании Первой мировой. Показываем белорусскую усадьбу XVIII века, о которой вы могли не знать – подробности.

Владимир Лишик, научный сотрудник историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей»:

Усадьба не была полностью разрушена. Пожар был на крыше, но это единственная старинная постройка XVIII века светского типа в Бресте, в пригороде. Здесь есть интересные черты, в том числе вежи, которые упоминаются в воспоминаниях и в одном из ранних рисунков самого Юлиана Немцевича. На изображениях XIX века у Наполеона Орды усадьба уже выглядит ближе к эпохе классицизма. На ней отсутствуют боковые башни. Здесь еще присутствует подвал, в котором есть фундаменты даже, по некоторым мнениям, более ранние, чем XVIII века.

Вокруг распростерся французский регулярный парк в 25 гектаров. Пышные аллеи вели к реке Лесной. Преобладали грабы, которые отлично очищали воздух. Романтика, воспетая в романах. Владимир Лишик:

Это молодые грабы, которые мы пересаживали из глубины парка, чтобы обновить эту аллею. Чуть дальше идут старые грабы, как минимум посадки начала XX века. Присутствуют, даже дикие орхидеи, здесь есть целый список интересных растений, которые внесены в Красную книгу для местных парков.

– Я представляю, как тут летом красиво.

– Да, летом лучше всего, и этот парк часто используют для фотосессий. Конечно, от французского регулярного стиля уже мало что осталось. Он стал диким английским парком, тем не менее здесь замечательная атмосфера.