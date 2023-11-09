Замок защищал город и всех жителей. Рассказываем о месте, где начался летописный Мозырь

Этот деревянный замок появился в 2005-м и больше напоминает декорацию, потому что история не сохранила достоверного вида для потомков. Возвели его на месте древнего городища, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Именно здесь начался летописный Мозырь в 1155 году, когда великий князь киевский Юрий Долгорукий передал град черниговскому князю Святославу Ольговичу. Удачное расположение на ветке знаменитого торгового пути «из варяг в греки» способствовало обогащению и развитию ремесла. Особенно гремела слава о мастерах-кожевниках. Город был, что золотая антилопа для врагов. На него постоянно охотились. И как птица Феникс после многочисленных войн, он восставал из пепла.

Виталина Сайфутдинова, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:

Изначально был детинец, наиболее укрепленная часть города, в XV веке возникла необходимость постройки замка. Он был образцом восточноевропейского фортификационного искусства, выполнял исключительно оборонительную функцию. Древний замок состоял из трех башен и городин между ними, толщина стены башни была больше метра.

Что туристам посмотреть в Мозыре? Гайд по интересным местам и мероприятиям – подробности здесь.

На территории исторического центра «Мозырский замок» расположен и краеведческий музей. Урожай Средневековья впечатлит. Уникальные артефакты от древности до середины XVIII века транслируют живую историю. Только фрагментов стеклянных браслетов во время раскопок было найдено около 1 000.