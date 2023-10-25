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Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря

25 октября 2023 13:42
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Город на семи холмах c улицами в оврагах, богатейшей историей и полесским характером. За невероятный ландшафт Мозырь называют белорусской Швейцарией, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. 

Идем в гости к легенде! Музей-мастерская керамиста Николая Пушкаря согреет, как солнце. Сельские сценки и народные сказки умиляют. Юмор, темперамент, легенды, предания, одним словом – белорусский огонек. Здесь зазывают весну, пляшут под баян, милые бранятся-тешатся. Кто-то узнает родных, кто-то – соседей, но равнодушных точно не остается.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-1

Екатерина Медведева, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:
Спящая красавица сказка, но у него интерпретация в своем стиле. Вот она, белорусочка, принцесса работящая. И будят ее не принцы и гномы, а парни, хлопцы. Что-то такое фольклорное.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-4

Есть автопортрет в глине. Он себя так видел, шагающим по городу с большими ногами. Символ – церквушка с пальмовой веточкой и сова любимый образ.

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Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-7

Помимо веселых тем, художник, естественно, к серьезным темам обращался. Холодные камни Чернобыля. После аварии, по замыслу Пушкаря, бабушка сжимается и превращается в камень. Олицетворение боли земли.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-10

Сквозь тернии к звездам. Николай Пушкарь – гений с непростой судьбой. Родился в Белгородской области в 1919 году, рано остался сиротой, учился в трудовой колонии. По рекомендации Максима Горького решил стать на путь художника. После окончания харьковского училища работал в школе.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-13

В годы войны попал в немецкий плен, был ранен и контужен. Всю войну провел в концлагерях. А после у бывшего военнопленного было еще 15 лет советских лагерей. Но невзгоды и несчастья преодолел через творчество и остался человеком с добрейшей душой.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-16

Екатерина Медведева:
38 лет он живет в Калининграде и увлекается керамикой. Там же влюбляется в Аннушку, Анна Михайловна была мозырянкой. Его будущая жена и привозит его сюда погостить на Полесье. Пушкарь влюбляется в Мозырь и остается здесь жить. Будучи уже членом Союза художников в тот период, ему выделяют мастерскую, этот домик отдали для творчества.

Здесь стояла печь для обжига большая, и постепенно, помимо работ, начинает копиться коллекция этнографии. Сносят дом резные наличники. Как же такое выбросить? Все сюда. Кирпич XII века нашел на пепелище сюда. По его ходатайству, примерно в 1974 году мастерская официально превращается в музей народной культуры.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-19

На счету Заслуженного деятеля искусств Беларуси более 300 выставок, среди которых немало зарубежных. Поклонники присылали письма со всего Союза. Мастер успевал все: делать госзаказы для санаториев, обелиски воинам-освободителям. Был личностью многогранной.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-22

Екатерина Медведева:
Сама глина материал теплый. Работает он в технике терракота. Терра земля, кота огонь. Обожженная земля. Это значит, не применяется никаких красителей дополнительных. Все скульптуры внутри пустые. Во-первых, сама по себе скульптура легче, быстрее сохнет. Но самое главное чтобы она не лопнула. Стенки делает потоньше, внутри воздух. Тем самым уменьшается процент брака.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-25

Стихия земли. Прикоснуться к керамике могут и гости музея. Главное – заранее записаться на мастер-класс по мелкой пластике. Слепить счастье можно своими руками – от традиционных колокольчиков до современных фигурок. Для новичков лучшим вариантом будут гипсовые штампики, почти как формы для имбирных пряников. Занятие вкусное во всех смыслах. Параллельно вас познакомят с историей гончарства.

Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря-28

Екатерина Медведева:
Простой очень способ. Вы расплющиваете лепешечку или на сеточке раскатываете блинчик. На сеточке, потому что глина прилипает к столу. Есть символика Мозыря, герб Мозыря, Мозырский замок, а так в основном для детишек мышки, символ года, птички, сердечки, зайчики. Тут есть секрет медальку вот так вытягивают. У меня получился мозырский герб.

Как привлечь богатого жениха и защитить урожай от нечистой силы? Про особые обряды мозырян рассказали в музее (читайте здесь).

# Хобби # Туризм # Екатерина Медведева # Анастасия Макеева # Фотофакт

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