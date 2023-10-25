Как белорусский керамист смог воплотить в глине Чернобыльскую трагедию? Показываем работы Николая Пушкаря

Город на семи холмах c улицами в оврагах, богатейшей историей и полесским характером. За невероятный ландшафт Мозырь называют белорусской Швейцарией, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Идем в гости к легенде! Музей-мастерская керамиста Николая Пушкаря согреет, как солнце. Сельские сценки и народные сказки умиляют. Юмор, темперамент, легенды, предания, одним словом – белорусский огонек. Здесь зазывают весну, пляшут под баян, милые бранятся-тешатся. Кто-то узнает родных, кто-то – соседей, но равнодушных точно не остается.

Екатерина Медведева, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:

Спящая красавица – сказка, но у него интерпретация в своем стиле. Вот она, белорусочка, принцесса работящая. И будят ее не принцы и гномы, а парни, хлопцы. Что-то такое фольклорное.

Есть автопортрет в глине. Он себя так видел, шагающим по городу с большими ногами. Символ – церквушка с пальмовой веточкой и сова – любимый образ. За что Мозырь называют белорусской Швейцарией? Приехали в город и нашли много интересного для туристов – подробности.

Помимо веселых тем, художник, естественно, к серьезным темам обращался. Холодные камни Чернобыля. После аварии, по замыслу Пушкаря, бабушка сжимается и превращается в камень. Олицетворение боли земли.

Сквозь тернии к звездам. Николай Пушкарь – гений с непростой судьбой. Родился в Белгородской области в 1919 году, рано остался сиротой, учился в трудовой колонии. По рекомендации Максима Горького решил стать на путь художника. После окончания харьковского училища работал в школе.

В годы войны попал в немецкий плен, был ранен и контужен. Всю войну провел в концлагерях. А после у бывшего военнопленного было еще 15 лет советских лагерей. Но невзгоды и несчастья преодолел через творчество и остался человеком с добрейшей душой.

Екатерина Медведева:

38 лет он живет в Калининграде и увлекается керамикой. Там же влюбляется в Аннушку, Анна Михайловна была мозырянкой. Его будущая жена и привозит его сюда погостить на Полесье. Пушкарь влюбляется в Мозырь и остается здесь жить. Будучи уже членом Союза художников в тот период, ему выделяют мастерскую, этот домик отдали для творчества. Здесь стояла печь для обжига большая, и постепенно, помимо работ, начинает копиться коллекция этнографии. Сносят дом – резные наличники. Как же такое выбросить? Все сюда. Кирпич XII века нашел на пепелище – сюда. По его ходатайству, примерно в 1974 году мастерская официально превращается в музей народной культуры.

На счету Заслуженного деятеля искусств Беларуси более 300 выставок, среди которых немало зарубежных. Поклонники присылали письма со всего Союза. Мастер успевал все: делать госзаказы для санаториев, обелиски воинам-освободителям. Был личностью многогранной.

Екатерина Медведева:

Сама глина – материал теплый. Работает он в технике терракота. Терра – земля, кота – огонь. Обожженная земля. Это значит, не применяется никаких красителей дополнительных. Все скульптуры внутри пустые. Во-первых, сама по себе скульптура легче, быстрее сохнет. Но самое главное – чтобы она не лопнула. Стенки делает потоньше, внутри воздух. Тем самым уменьшается процент брака.

Стихия земли. Прикоснуться к керамике могут и гости музея. Главное – заранее записаться на мастер-класс по мелкой пластике. Слепить счастье можно своими руками – от традиционных колокольчиков до современных фигурок. Для новичков лучшим вариантом будут гипсовые штампики, почти как формы для имбирных пряников. Занятие вкусное во всех смыслах. Параллельно вас познакомят с историей гончарства.