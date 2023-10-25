Прокатиться с ветерком по реке, покормить чаек и увидеть бобровую хатку. Рассказываем о сплавах по Припяти

Город на семи холмах c улицами в оврагах, богатейшей историей и полесским характером. За невероятный ландшафт Мозырь называют белорусской Швейцарией, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Опять нам с мамой дома не сидится. Решили приключения искать и по реке затеяли спуститься – полесский сплав готов нас всех принять.

Не сушим весла! Отправляемся покорять Припять на байдарках. Река хороша во все сезоны, а золотой осенью виды особенно притягательные. Главное – взять с собой отличную компанию и позитив.

Для новичков идеальным станет экспресс-маршрут выходного дня в шесть километров – от одного моста до другого. Для продвинутых туристов можно разогнаться на все 19 по реке Ипа. Полесскую Амазонку оценят любители экстрима. Питомцы на борту также приветствуются. И не бойтесь перевернуться. Это практически невозможно. Просто наслаждайтесь природой и релаксируйте, ведь, как известно, солнце, воздух и вода – лучший доктор. Анастасия Макеева, корреспондент:

Очень многие говорят про магию Полесья. Особенно весной, когда Припять разливается, говорят – море Геродота настоящее.

Александр Баровский, инструктор по байдаркам:

Да, по весне у нас очень красиво на Полесье, когда все начинает цвести, появляются кувшинки. Очень много чаек, к которым можно подплыть и с руки покормить. На Уборти у нас даже один раз попалась бобровая хатка.

Мозырь – известная столица гребли и чемпионов. Инструкторы также держат марку. Многие – из числа спортсменов и зарядят вас на подвиги. Сплав сделает уик-энд незабываемым. Выходные с палатками и фирменным обедом на костре оставят проблемы на дне и вдохнут новые силы. Остановки на фотопаузу подскажут гиды. В программе вековые дубравы и ожерелье мостов.

На речке Уборть Лельчицкого района есть царь-дуб – это вековой дуб, который хотели во время войны фашисты срубить и забрать с собой. Ему около 300 лет. Впереди спасательная станция, где наши осводовцы бдят, чтобы отдыхающие, которые сплавляются на байдарках, всегда были в жилете.