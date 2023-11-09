Что туристам посмотреть в Мозыре? Гайд по интересным местам и мероприятиям

В XVII веке мозырский замок разрушили. Построили новый, но уже с чисто административным статусом. В конце XVIII столетия он пришел в упадок. Территорию застроили деревянными домами, после пожара каменными. Обязательно загляните в сердце Мозыря. К слову, программа богата на события, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Во время крупных городских мероприятий проходят выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства, исторической реконструкции. Концерты средневековой музыки, народной музыки. А в зимнее время замок становится площадкой для интерактивных мероприятий. Здесь резиденция братьев Дедов Морозов. Сотрудники музея становятся сказочными персонажами.
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