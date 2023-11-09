Что туристам посмотреть в Мозыре? Гайд по интересным местам и мероприятиям

В XVII веке мозырский замок разрушили. Построили новый, но уже с чисто административным статусом. В конце XVIII столетия он пришел в упадок. Территорию застроили деревянными домами, после пожара каменными. Обязательно загляните в сердце Мозыря. К слову, программа богата на события, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.