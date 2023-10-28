Жизнь церкви оборвало землетрясение – фактами из истории Турова поделился сотрудник местного музея

О легендарном Туровском княжестве напоминают остатки каменного храма XII века. Наследие сохранили под стеклянным куполом музея. Плинфу специально привозили из Киева и возвели трехнефную, трехобсидную святыню. В длину она была больше 29 метров, в ширину – почти 18. Велич! Но жизнь церкви оборвало Карпатское землетрясение в мае 1930 года.
Артем Силаев, младший научный сотрудник Туровского краеведческого музея:
Сейчас мы находимся в древнем городище Турова. Большая возвышенность – это окольный город, слева – детинец. Площадь этих двух холмов – 2,5 гектара.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь бурлила жизнь.
– 1 000 лет назад была основная жизнь: и ремесленники, и торговцы, и разные-разные слои населения.
– Все как и в нашем мегаполисе сегодня – торговый центр…
– Тогда население 6,5 тысячи было!
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