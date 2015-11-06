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Загадочное морское существо «испортило» фотографии туриста, отдыхавшего на острове Корфу

06 ноября 2015 11:49
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Новости Греции. Турист из Шотландии Харви Робертсон был в круизе на Корфу, когда запечатлел

на фотографиях существо, напоминающее нечто среднее между крокодилом и бегемотом.

Причем заметил он это «чудо природы» только при просмотре снимков с отдыха уже дома.

Харви Робертсон, турист:
У меня нет ни малейшего представления о том, что это за животное, я никогда такого не видел! Я сделал эти фото случайно, я просто хотел сфотографировать морскую гладь и даже не смотрел на воду. Я не догадывался, что это существо находится в воде, пока не просмотрел свои снимки.

Загадочное морское существо «испортило» фотографии туриста, отдыхавшего на острове Корфу-1

Эксперты пока не смогли определить, что это за животное, однако проводят аналогию с одним из персонажей греческой мифологии, сообщает Mirror.

Также обнаружение этого чудища заставляет вспомнить и, наверное, поверить, в существование легендарного Лохнесского чудовища, которое обитает в Шотландии.

Перевод: Светлана Конашевская

# Туризм # Отдых

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