Загадочное морское существо «испортило» фотографии туриста, отдыхавшего на острове Корфу

Новости Греции. Турист из Шотландии Харви Робертсон был в круизе на Корфу, когда запечатлел

на фотографиях существо, напоминающее нечто среднее между крокодилом и бегемотом.

Причем заметил он это «чудо природы» только при просмотре снимков с отдыха уже дома.

Харви Робертсон, турист:

У меня нет ни малейшего представления о том, что это за животное, я никогда такого не видел! Я сделал эти фото случайно, я просто хотел сфотографировать морскую гладь и даже не смотрел на воду. Я не догадывался, что это существо находится в воде, пока не просмотрел свои снимки.