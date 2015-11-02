10 лучших рождественских ярмарок Европы: от зимних чудес в Германии до шведских изысков в Стокгольме

Опытные путешественники знают: чтобы почувствовать дух праздника, рождественские каникулы нужно совместить с посещением рождественских ярмарок! Поэтому мы предлагаем вашему вниманию список самых лучших мест, куда можно отправиться этой зимой, включая волшебный Кёльн, а также землю эльфов в Дании: 10 лучших рождественских ярмарок Европы, наполненных звоном колокольчиков, запахом глинтвейна и огромным количеством разнообразных подарков! 1. Германия, Берлин

Берлин является одной из самых известных праздничных точек мира, а также считается столицей рождественских ярмарок. Посетите рождественскую ярмарку при Мемориальной церкви кайзера Вильгельма и почувствуйте удовольствие от теплого фруктового сидра, глазированных фруктов и, конечно, от немецких сосисок на гриле. На ярмарке вы найдете более 170 рождественских мастерских и торговых лавок, предлагающих бесчисленное количество подарков, рождественских украшений, игрушек и изысканных изделий. 2. Чехия, Прага

Традиционная ярмарка на Староместской площади в Праге известна своими местными деликатесами, от жареной свинины, до кровяных колбасок, чешских булочек, каштанов, пива и, конечно, глинтвейна. Также покупатели смогут найти украшения, резные деревянные игрушки, изделия из стекла, сделанные вручную. 3. Германия, Кёльн

По данным газеты The Mirror, во время Рождества Кёльн является вторым по популярности городом Германии. Не считая зимней одежды и гастрономических изысков, которые включают пиво, подаваемое в традиционных кружках, каждый найдет здесь что-то для себя. На ярмарке также можно встретить магов, жонглеров и даже стеклодувов. 4.Нидерланды, Амстердам

На удивительной рождественской ярмарке в Амстердаме вам будет предложено более 300 торговых лавок, изобилующих всевозможными праздничными украшениями, которые несут в себе дух Рождества. На площади Рембрандта вы можете увидеть множество снеговиков с морковными носами, а также приобрести всевозможные рождественские сладости и другие деликатесы. 5. Дания, Копенгаген

Чтобы почувствовать настоящий вкус Дании, отправьтесь в центр Копенгагена, где вы попадете на рождественскую ярмарку в парке Тиволи. Бродя по чудесным лавкам, вы непременно найдете местные деликатесы, например горячее красное вино со специями под названием Глёг, а также традиционные датские блинчика, подающиеся с сахаром и вареньем. Если вы путешествуете с детьми, советуем вам посетить «Землю эльфов» в парке Тиволи, где вы можете увидеть сказочных эльфов и даже Санту. 6. Бельгия, Брюссель

Ярмарка зимних чудес в Брюсселе проходит в традиционных деревянных домах, которые, наряду с продуктами стрит-фуда, предлагают посетителям местные деликатесы и продукцию ремесленников. Площадь Гран-Плас может похвастаться большим количеством уютных ресторанчиков и ярмарочных аттракционов, которые помогут вам проникнуться духом праздника. Вашего внимания также стоит ночное светозвуковое шоу. 7. Венгрия, Будапешт

Избавиться от хандры вам поможет Будапешт, где вы сможете посетить концерты, лазерные шоу, термальные ванны, ледовые катки и балетные представления. Ярмарка на площади Вёрёшмарти предлагает посетителям более 100 торговых лавок, задекорированных под деревянные домики, где каждый сможет найти продукцию ремесленников, венгерскую выпечку, а также услышать рождественские песни, которые наполнят вас духом праздника. 8. Швеция, Стокгольм

Являетесь ли вы любителем традиционного или современного Рождества, в Стокгольме вы все равно найдете себе что-либо по душе. Если вы придерживаетесь традиционных взглядов, то в Старом городе на Большой площади вас ждут небольшие лавочки, торгующие рождественскими сладостями, копчеными колбасками и Глёгом. Если вы приехали с семьей, в парке Кунгстрэдгорден для вас открыт ледовый каток, где вы также можете получить незабываемые впечатления. 9. Бельгия, Брюгге

Рождественская ярмарка в Брюгге располагается в месте, являющемся частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Средневековый, готический центр с мощеными улочками и удивительными зданиями украшен сотнями огней и радует посетителей уютными кафе, ледяными скульптурами, торговыми лавками и ледовым катком. 10. Австрия, Вена