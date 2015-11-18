Лох-Несское чудовище: зачем придумана эта легенда и что стало прототипом невиданного зверя?

В ноябре 2015 года широкой публике будет представлена новая работа почетного профессора медицины в Университете Бристоля и известного историка Гарета Уильямса, в которой он заявляет, что существование Лох-Несского чудовища просто напросто легенда, выдуманная PR-командой, перед которой стояла задача привлечь туристов в шотландские горы.

Однако существует версия о том, что эта история была придумана в лондонском пабе во времена Великой депрессии 1930-х годов.

Новости Великобритании. Легенда о Лох-Несском чудовище захватывает умы целых поколений вот уже 144 года. Первое упоминание о встрече с невероятным существом датируется 1871 годом и описано человеком, назвавшимся Д. Маккензи.

В своей книге «Чудовищное заблуждение: загадка озера Лох-Несс» профессор Уильямс предполагает, что этот миф был придуман мужчиной, которого звали Д.Г.Герати. Его наняли владельцы нескольких шотландских отелей, которые пытались остаться на плаву во время глубочайшего и самого долгого экономического спада в истории Западного мира.

Уильямс утверждает, что его теорию подтверждает тот факт, что до 1930 года было слишком мало «очевидцев» Лох-Несского чудовища.

Гарет Уильямс, историк наук (Великобритания):

Легенда была придумана, и всё, что людям оставалось – начать утверждать, что они видели монстра воочию. И история начала расти, как снежный ком.