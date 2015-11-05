От $4 за ночь: 12 хостелов с шикарными видами из окна на море, горы и культурные достопримечательности

Любите путешествовать, но не можете найти бюджетный вариант? Оказывается, есть захватывающие виды на старые гавани, исторические достопримечательности и покрытые снегом горные вершины, которые доступны путешественникам за более низкие цены, чем, например, поездка в аэропорт на автобусе в Великобритании. Комната с прекрасным видом – всего за 4 доллара за ночь? Авторы рубрики Travel издания Daily Mail заглянули в 12 хостелов, номера которых по привлекательным ценам открывают потрясающие виды на загадочный Тадж-Махал, волшебные швейцарские Альпы, привлекательные пляжи Таиланда и не только. 1. Пхи-Пхи – уютный приморский курорт, Таиланд – $4

Уютный приморский курорт Пхи-Пхи предлагает настолько близкое к морю расположение номеров, что вы даже сможете увидеть рыб вблизи. Это место, в котором первое, что вы увидите, когда проснётесь – бесконечность бирюзового и голубого цветов воды в заливе Лох Далум. За 4 доллара за ночь путешественники смогут остановиться в одном из 23 номеров для некурящих в домах-бунгало из бамбука с вентиляторами или в одном из 22 строящихся бунгало с кондиционерами. 2. Международный молодёжный хостел «Это древнее место Гуйлинь», Китай – $6

Хостел расположен в маленьком городке Синпин, которому почти 2 тысячи лет, и находится в 30 километрах от любимого туристами места – Яншо. Потрясающий вид на реку Гуйцзян из окна хостела – главная причина, почему туристы и отдыхающие любят посещать этот город. Благодаря своей красоте, река изображена на обратной стороне банкноты в 20 юаней. 3. Хостел « Сания Палас » , Индия – $8

За 8 долларов вы сможете остановиться в сердце любимого туристами города – Агра, где можно буквально уснуть в объятиях Тадж-Махала. Хостел находится в 5 минутах ходьбы от него и может похвастаться баром и рестораном на своей крыше и 14 номерами для гостей.

Сания Палас, расположенный в одном из самых населённых мест Индии, был открыт в 2008 году с целью «создать новое заведение в районе Таджгандж, которое станет местом мечты туристов, приезжающих посмотреть на Тадж-Махал». 4. Хостел « Эль Камино » , Турция – $11

Эта турецкая достопримечательность может похвастаться поразительными видами на гавань и холмы, окружающие маленький залив. Райский уголок в Фетхие (Турция), куда можно взять и своего питомца, доступен всего за 11 долларов за ночь и предлагает такие виды отдыха, как езда на велосипеде, подводное плавание, пеший туризм, дайвинг; также там предоставляются площадки и принадлежности для приготовления барбекю. Путешественники описывают этот хостел, в котором предоставляются бесплатный завтрак и доступ в интернет для гостей, как «маленькая жемчужина». 5. Чайный домик « Гандрук » , Непал – $12

Чайный домик Гандрук расположен на высоте в 2 километра в непальских Гималаях. Туда достаточно долго добираться от уровня моря, поэтому туристы, возможно, прибудут с небольшой одышкой.. а потом у них полностью захватит дух от видов на окружающие вершины!

Над хостелом возвышаются несколько заснеженных гор, включая Южную Аннапурну и Рыбий Хвост, высота которых составляет более 6 километров. Так как ночлег в чайном домике стоит 12 долларов – удобства самые основные, но вид из окна того стоит! 6. Озеро Текапо, хостел Ассоциации молодёжных хостелов, Новая Зеландия – $20

Расположенный прямо у кромки второго по величине из трёх параллельных озёр в Новой Зеландии, хостел предлагает вид на питаемое ледником озеро в центре Южного Острова. Обширная зона отдыха хостела выходит прямо к озеру и предлагает гостям возможность посидеть у костра с живой музыкой. В хостеле может расположиться целая семья. При необходимости вам здесь предоставят детскую кроватку. Созданы удобства для инвалидов. 7. Хостел « Аппелинк » , Гент, Бельгия – $22

3 культовых башни города Гент – церковь Святого Николая, Колокольня и собор Святого Баво – гордо стоят напротив хостела, где цена за ночь составляет 22 доллара. На фото вы можете лицезреть вид из окна номера в хостеле. Здание, построенное в 13 веке и расположенное на краю старого порта, официально открылось в качестве хостела в 2012 году. 8. Молодёжный хостел в замке « Бург Сталек » , Германия – 23 доллара

Хостел находится в замке, который построен в 12 веке. Расположен он в долинах города Бахарах и известен как «одно из прекраснейших мест в долине Рейна».

Замок окружён традиционными каркасными домами с живописными внутренними двориками и уютными винными погребами, которым около 900 лет. Главная улица города также была недавно отреставрирована в средневековом стиле. 9. Хостел « Баунс » , Австралия – $26

Красочный хостел находится в 4 минутах ходьбы от Центрального железнодорожного вокзала и может гордиться яркими отдельными номерами и женскими, мужскими или смешанными комнатами с доступом в интернет. В некоторых комнатах есть телевизоры с плоским экраном и оборудование для приготовления чая и кофе. В хостеле в Сиднее есть современная терраса с баром, расположенная на крыше, а также кухня, столовая и прачечная. 10. Хостел « Чирз » , Стамбул – $42

Хостел Чирз в Стамбуле расположен в минуте ходьбы от таких знаменитых достопримечательностей города, как Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы. В Соборе Святой Софии, бывшей христианской патриархальной базилике, сейчас расположен музей. Его можно легко увидеть из окна номера в хостеле. С террасы открываются виды на дворец Топкапы и Таксим. Хостел предоставляет разнообразные номера: с двумя, тремя односпальными кроватями, с двуспальными кроватями и семейные номера, все с отдельными душевыми и ванными комнатами. Есть и бесплатный доступ к Интернету. 11. Хостел « Вэлли » , Швейцария – $43

За 43 доллара за ночь вы сможете вдохнуть свежий альпийский воздух, насладиться видами нетронутой природы, искрящихся водопадов (а их в округе 72!), покрытых снегом гор, а также сможете заняться различными видами спорта. Семейный хостел находится в городке, расположенном между областями Юнгфрау и Штауббах. Молочный магазин, лавка мясника, кондитерская, торговый центр и сувенирные магазины находятся в шаговой доступности. 12. « Мангровое убежище » , Таиланд – $46