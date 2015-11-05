От $4 за ночь: 12 хостелов с шикарными видами из окна на море, горы и культурные достопримечательности
Любите путешествовать, но не можете найти бюджетный вариант? Оказывается, есть захватывающие виды на старые гавани, исторические достопримечательности и покрытые снегом горные вершины, которые доступны путешественникам за более низкие цены, чем, например, поездка в аэропорт на автобусе в Великобритании.
Комната с прекрасным видом – всего за 4 доллара за ночь?
Авторы рубрики Travel издания Daily Mail заглянули в 12 хостелов, номера которых по привлекательным ценам открывают потрясающие виды на загадочный Тадж-Махал, волшебные швейцарские Альпы, привлекательные пляжи Таиланда и не только.
1. Пхи-Пхи – уютный приморский курорт, Таиланд – $4
Уютный приморский курорт Пхи-Пхи предлагает настолько близкое к морю расположение номеров, что вы даже сможете увидеть рыб вблизи. Это место, в котором первое, что вы увидите, когда проснётесь – бесконечность бирюзового и голубого цветов воды в заливе Лох Далум.
За 4 доллара за ночь путешественники смогут остановиться в одном из 23 номеров для некурящих в домах-бунгало из бамбука с вентиляторами или в одном из 22 строящихся бунгало с кондиционерами.
2. Международный молодёжный хостел «Это древнее место Гуйлинь», Китай – $6
Хостел расположен в маленьком городке Синпин, которому почти 2 тысячи лет, и находится в 30 километрах от любимого туристами места – Яншо.
Потрясающий вид на реку Гуйцзян из окна хостела – главная причина, почему туристы и отдыхающие любят посещать этот город. Благодаря своей красоте, река изображена на обратной стороне банкноты в 20 юаней.
3. Хостел «Сания Палас», Индия – $8
За 8 долларов вы сможете остановиться в сердце любимого туристами города – Агра, где можно буквально уснуть в объятиях Тадж-Махала. Хостел находится в 5 минутах ходьбы от него и может похвастаться баром и рестораном на своей крыше и 14 номерами для гостей.
Сания Палас, расположенный в одном из самых населённых мест Индии, был открыт в 2008 году с целью «создать новое заведение в районе Таджгандж, которое станет местом мечты туристов, приезжающих посмотреть на Тадж-Махал».
4. Хостел «Эль Камино», Турция – $11
Эта турецкая достопримечательность может похвастаться поразительными видами на гавань и холмы, окружающие маленький залив.
Райский уголок в Фетхие (Турция), куда можно взять и своего питомца, доступен всего за 11 долларов за ночь и предлагает такие виды отдыха, как езда на велосипеде, подводное плавание, пеший туризм, дайвинг; также там предоставляются площадки и принадлежности для приготовления барбекю.
Путешественники описывают этот хостел, в котором предоставляются бесплатный завтрак и доступ в интернет для гостей, как «маленькая жемчужина».
5. Чайный домик «Гандрук», Непал – $12
Чайный домик Гандрук расположен на высоте в 2 километра в непальских Гималаях. Туда достаточно долго добираться от уровня моря, поэтому туристы, возможно, прибудут с небольшой одышкой.. а потом у них полностью захватит дух от видов на окружающие вершины!
Над хостелом возвышаются несколько заснеженных гор, включая Южную Аннапурну и Рыбий Хвост, высота которых составляет более 6 километров.
Так как ночлег в чайном домике стоит 12 долларов – удобства самые основные, но вид из окна того стоит!
6. Озеро Текапо, хостел Ассоциации молодёжных хостелов, Новая Зеландия – $20
Расположенный прямо у кромки второго по величине из трёх параллельных озёр в Новой Зеландии, хостел предлагает вид на питаемое ледником озеро в центре Южного Острова.
Обширная зона отдыха хостела выходит прямо к озеру и предлагает гостям возможность посидеть у костра с живой музыкой.
В хостеле может расположиться целая семья. При необходимости вам здесь предоставят детскую кроватку. Созданы удобства для инвалидов.
7. Хостел «Аппелинк», Гент, Бельгия – $22
3 культовых башни города Гент – церковь Святого Николая, Колокольня и собор Святого Баво – гордо стоят напротив хостела, где цена за ночь составляет 22 доллара. На фото вы можете лицезреть вид из окна номера в хостеле.
Здание, построенное в 13 веке и расположенное на краю старого порта, официально открылось в качестве хостела в 2012 году.
8. Молодёжный хостел в замке «Бург Сталек», Германия – 23 доллара
Хостел находится в замке, который построен в 12 веке. Расположен он в долинах города Бахарах и известен как «одно из прекраснейших мест в долине Рейна».
Замок окружён традиционными каркасными домами с живописными внутренними двориками и уютными винными погребами, которым около 900 лет. Главная улица города также была недавно отреставрирована в средневековом стиле.
9. Хостел «Баунс», Австралия – $26
Красочный хостел находится в 4 минутах ходьбы от Центрального железнодорожного вокзала и может гордиться яркими отдельными номерами и женскими, мужскими или смешанными комнатами с доступом в интернет.
В некоторых комнатах есть телевизоры с плоским экраном и оборудование для приготовления чая и кофе.
В хостеле в Сиднее есть современная терраса с баром, расположенная на крыше, а также кухня, столовая и прачечная.
10. Хостел «Чирз», Стамбул – $42
Хостел Чирз в Стамбуле расположен в минуте ходьбы от таких знаменитых достопримечательностей города, как Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы.
В Соборе Святой Софии, бывшей христианской патриархальной базилике, сейчас расположен музей. Его можно легко увидеть из окна номера в хостеле. С террасы открываются виды на дворец Топкапы и Таксим.
Хостел предоставляет разнообразные номера: с двумя, тремя односпальными кроватями, с двуспальными кроватями и семейные номера, все с отдельными душевыми и ванными комнатами.
Есть и бесплатный доступ к Интернету.
11. Хостел «Вэлли», Швейцария – $43
За 43 доллара за ночь вы сможете вдохнуть свежий альпийский воздух, насладиться видами нетронутой природы, искрящихся водопадов (а их в округе 72!), покрытых снегом гор, а также сможете заняться различными видами спорта.
Семейный хостел находится в городке, расположенном между областями Юнгфрау и Штауббах. Молочный магазин, лавка мясника, кондитерская, торговый центр и сувенирные магазины находятся в шаговой доступности.
12. «Мангровое убежище», Таиланд – $46
«Мангровое убежище» расположено в аутентичной рыбацкой деревушке Салакпет – месте, окруженном нетронутой природой и далёком от массового туризма. На данном фото можно увидеть реальный вид из окна номера данного хостела.
На втором по величине острове Таиланда, Ко Чанг, на котором расположен хостел, местность гористая, покрытая вечнозелеными лесами; остров находится под управлением морского национального парка Му Ко Чанг.
Перевод: Светлана Конашевская