Прямой эфир

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске

02 ноября 2015 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Фотограф Дуэйн Партон в свой 31-й день рождения взял своего пса Бобби и отправился на поиски свободной жизни. Чтобы осуществить давнюю мечту и познать себяфотограф вступил на «Тропу паники» в Аляске, сообщает The Daily Mail.

На это путешествие он был вдохновлен Крисом МакКэндлессом, главным героем книги «Навстречу дикой природе». 

Дуэйн Партон:
Путешествие по тропе было действительно необходимым в тот период жизни. Я только начал читать книгу «Навстречу дикой природе», посмотрел фильм, снятый по ней, и все это мне очень понравилось. Я не пытаюсь быть Крисом МакКэндлессом, я пытаюсь быть Дуэйном Партоном, и это самое главное.

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске-1

Даже самые опытные путешественники с осторожностью относятся к опасной, но притягательной красоте Аляски. Однако

Дуэйн Партон отправился в путешествие 13 июля и до сих пор находится там. 

Его верный друг Бобби всегда рядом. 

Дуэйн Партон:
Бобби – это смесь питбуля и лабрадора. В 2007 году я взял его еще щенком, а сейчас ему уже около восьми лет. Мы с ним через многое прошли, и он все еще со мной. 

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске-4

Как веб-разработчик Дуэйн был вполне способен финансировать весь путь самостоятельно. 

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске-7

Желание Дуэйна Партона путешествовать выросло из неудовлетворенности повседневной жизнью.

Дуэйн Партон:
Уже в марте я не мог всего этого выносить. Жизнь, кажется, была нормальной, но на самом деле все было не так. Что бы я ни делал, я не был ничем действительно увлечен. Я любил людей, которые были со мной рядом, но я не чувствовал страсти. Я не знал, чем бы я на самом деле хотел заняться или кем бы я хотел в действительности быть. Я чувствовал себя в тупике. Казалось, что я еще не начал жить.

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске-10

Несмотря на то, что семья и друзья фотографа часто спрашивают, когда он собирается вернуться обратно, он отвечает, что не знает и пока возвращаться не планирует.

Партон хочет остаться на Аляске, чтобы улучшить навыки скалолазания. И...

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске-13

Дуэйн Партон:

Мне осталось выяснить, чего же я хочу в жизни.

Конечно, мне хочется получать удовольствие от жизни, но возможно ли это, когда ты даже не чувствуешь, что ты на самом деле живешь. Я нашел направление, в котором двигаться, я нашел жизнь, которой хочу жить. Может быть, меня когда-нибудь покажут по телевизору, это звучит по-детски, но нам же не запрещено мечтать?

Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске-16

Перевод: Лилия Соломенкова

# Туризм # Путешествия

Другие новости рубрики

Все новости
10 лучших рождественских ярмарок Европы: от зимних чудес в Германии до шведских изысков в Стокгольме
02 ноября 2015 14:17

10 лучших рождественских ярмарок Европы: от зимних чудес в Германии до шведских изысков в Стокгольме

Караванинг – жизнь в доме на колесах – становится все более популярным видом путешествия в Беларуси
28 октября 2015 16:53

Караванинг – жизнь в доме на колесах – становится все более популярным видом путешествия в Беларуси

В Беларуси прошёл туристский конкурс «Я познаю Беларусь»
27 октября 2015 09:26

В Беларуси прошёл туристский конкурс «Я познаю Беларусь»