Фотограф со своей собакой уже 4 месяца ищет смысл жизни на «Тропе паники» в Аляске

Новости США. Фотограф Дуэйн Партон в свой 31-й день рождения взял своего пса Бобби и отправился на поиски свободной жизни. Чтобы осуществить давнюю мечту и познать себя, фотограф вступил на «Тропу паники» в Аляске, сообщает The Daily Mail. На это путешествие он был вдохновлен Крисом МакКэндлессом, главным героем книги «Навстречу дикой природе». Дуэйн Партон:

Путешествие по тропе было действительно необходимым в тот период жизни. Я только начал читать книгу «Навстречу дикой природе», посмотрел фильм, снятый по ней, и все это мне очень понравилось. Я не пытаюсь быть Крисом МакКэндлессом, я пытаюсь быть Дуэйном Партоном, и это самое главное.

Даже самые опытные путешественники с осторожностью относятся к опасной, но притягательной красоте Аляски. Однако Дуэйн Партон отправился в путешествие 13 июля и до сих пор находится там. Его верный друг Бобби всегда рядом. Дуэйн Партон:

Бобби – это смесь питбуля и лабрадора. В 2007 году я взял его еще щенком, а сейчас ему уже около восьми лет. Мы с ним через многое прошли, и он все еще со мной.

Как веб-разработчик Дуэйн был вполне способен финансировать весь путь самостоятельно.

Желание Дуэйна Партона путешествовать выросло из неудовлетворенности повседневной жизнью. Дуэйн Партон:

Уже в марте я не мог всего этого выносить. Жизнь, кажется, была нормальной, но на самом деле все было не так. Что бы я ни делал, я не был ничем действительно увлечен. Я любил людей, которые были со мной рядом, но я не чувствовал страсти. Я не знал, чем бы я на самом деле хотел заняться или кем бы я хотел в действительности быть. Я чувствовал себя в тупике. Казалось, что я еще не начал жить.

Несмотря на то, что семья и друзья фотографа часто спрашивают, когда он собирается вернуться обратно, он отвечает, что не знает и пока возвращаться не планирует. Партон хочет остаться на Аляске, чтобы улучшить навыки скалолазания. И...

Дуэйн Партон: Мне осталось выяснить, чего же я хочу в жизни. Конечно, мне хочется получать удовольствие от жизни, но возможно ли это, когда ты даже не чувствуешь, что ты на самом деле живешь. Я нашел направление, в котором двигаться, я нашел жизнь, которой хочу жить. Может быть, меня когда-нибудь покажут по телевизору, это звучит по-детски, но нам же не запрещено мечтать?