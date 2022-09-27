«Беларусь сегодня границ не закрывала». Какое туристическое направление остаётся визитной карточкой страны?
Новости Беларуси. Разработка аудиогидов и появление на карте новых маршрутов. 27 сентября, во Всемирный день туризма, в Минске обсудили самые востребованные направления, которые привлекают в Беларусь зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача отрасли – вернуться к доковидным показателям. Визитной карточкой страны по-прежнему остается агроэкотуризм – деревенский отдых. Отметим, что вскоре запустят и новый проект со статусом «международный».
Он носит название «Драгоценное ожерелье Содружества» и объединит самые знаковые точки на территории стран СНГ.
Александр Дубковский, советник Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Беларусь представила замковые комплексы. Это Несвиж и Мирский замок. Они обязательно войдут в проект «Драгоценное ожерелье Содружества». Мемориальные комплексы «Брестская крепость – герой», «Хатынь» – они как наше героическое прошлое, общее прошлое стран Содружества.
Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Беларусь сегодня границ не закрывала, впрочем, я напомню, как и в 2020 году, в пандемию. Многие страны закрывались и не пускали ни к себе, ни от себя. Наша страна была открытой, поэтому мы знаем, что к нам приезжает много туристов из наших стран-соседей, из Прибалтики. Мы всем рады, добро пожаловать в Беларусь.
В последнее время новое дыхание получил внутренний туризм – спрос вырос в семь раз. Особой популярностью пользуются индивидуальные экскурсионные маршруты. Только в белорусской столицы таких предлагают более сотни.