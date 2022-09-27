«Беларусь сегодня границ не закрывала». Какое туристическое направление остаётся визитной карточкой страны?

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Беларусь сегодня границ не закрывала, впрочем, я напомню, как и в 2020 году, в пандемию. Многие страны закрывались и не пускали ни к себе, ни от себя. Наша страна была открытой, поэтому мы знаем, что к нам приезжает много туристов из наших стран-соседей, из Прибалтики. Мы всем рады, добро пожаловать в Беларусь.