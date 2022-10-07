Больше 50 тысяч туристов посетили Гродно с начала 2022-го. Сколько приехали по безвизу?

Новости Беларуси. Новый рекорд в Гродно. Свыше 50 тысяч туристов посетили город с начала 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И практически каждый третий воспользовался безвизом.

Cезон путешествий и осенью не сбавляет темп. Отдыхающие в основном из России, Латвии, приграничных районов Польши и Литвы. Места притяжения туристов в Гродно – Старый и Новый замки, Коложская церковь, и, конечно, исторический центр города.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: Гродненщина всегда привлекала множество туристов благодаря тому, что у нас активно благоустраиваются города, реконструируются памятники, 75 % объектов историко-культурного наследия Беларуси находится именно в Гродненской области.

Спрос у зарубежных гостей есть и на санаторный отдых. Места в здравницах бронируются за несколько месяцев до поездки.

Сергей Кулаков, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома:

В санаториях проживали 9 300 человек, из которых 1 200 иностранцев. Если брать по количеству проживающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество проживающих общее в два раза выше. А если брать по иностранным гражданам, то это примерно в четыре раза больше с аналогичным периодом прошлого года.

В целом с начала действия безвиза для граждан Литвы, Латвии и Польши Беларусь посетили свыше 250 тысяч туристов.