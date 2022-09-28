Экспортная выручка выросла на 30%. Что обсуждали в Минске на заседании Совета по туризму стран СНГ?

Новости Беларуси. Туристический потенциал, совместные стратегии, новые маршруты и подготовка кадров. Это главные темы заседания Совета по туризму стран СНГ, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нем представители 10 стран. В поле зрения экспертов – объединение усилий по развитию отрасли и пересмотр международных стандартов. Беларусь в этой сфере имеет огромнейший потенциал – наиболее успешно развивается такое направление, как агроэкотуризм.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Если сравнивать с 2021 годом, у нас экспортная выручка от туризма выросла на 30 %. Пребывание в Республике Беларусь увеличилось за семь месяцев в два раза по сравнению с прошлым годом. Несмотря на сложный период, только за прошлый год у нас построено, модернизировано более 20 крупных объектов, связанных с развитием туризма.