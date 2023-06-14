Стена Плача, звезда Давида в память погибших. Почему Бобруйск окрестили белорусским Иерусалимом?

Когда Екатерина II ввела черту еврейской оседлости, Бобруйск окрестили белорусским Иерусалимом. По переписи конца XIX века, 60 % жителей были евреями.
Когда Екатерина II ввела черту еврейской оседлости, Бобруйск окрестили белорусским Иерусалимом. По переписи конца XIX века, 60 % жителей были евреями.
До войны насчитывалось 47 синагог. Времена прошли, колорит остался. Сегодня в городе примерно 2 000 иудеев. Новая жизнь общины началась с приездом из Израиля раввина Шауля Хабабо.
Можно увидеть округленные окна, потому что все синагоги в мире направлены на сторону Иерусалима.
За 4 000 километров он нашел родственную душу. Бабушка жены родом из Бобруйска. Влюбился в город со славной историей и остался. Именно Шаулю принадлежит идея еврейского дворика, в который частенько заглядывают туристы. На этом месте с конца XIX века находился молитвенный дом для извозчиков. Но война сравняла святыню с землей. Общими силами возродили былую славу, а стены стали «говорящими».
Шауль Хабабо, раввин:
Это был молельный дом, мы хотели оставить для людей возможность дотронуться до религии, традиций еще своими желаниями. Построили Стену Плача, имитация. Мы дали возможность людям оставлять записки в этой стене, и каждый день мы убираем.
Свыше 20 тысяч за эти два года. Это означает, что люди жаждут обращаться к Богу. Практически регулярно, раз в месяц, кто летает, с ним отправляем записки, и они попадают в иерусалимскую Стену Плача.
В этих эпизодах еврейской жизни традиции, философия и, конечно, ни с чем не сравнимый юмор. Бобруйские художники наполнили дворик пищей для размышления. Возле картин планируют разместить QR-коды, чтобы каждый мог совершить экскурсию и окунуться в колодец мудрости.
Свадьба. Почему идет накидка сверху жениха и невесты? Мы хотим, чтобы молодая пара могла развиваться в своей жизни выше, поэтому над ними не крыша, а полотно. Это дает грань, понимание и ограничение друг друга. И оттуда на подъем нет границ.
Что представляет собой эта картинка? Видно, человек перепрыгивает с одной горы на другую. Суть очень простая – это наша жизнь. У каждого человека бывает доброе и злое начало. Злое предлагает: ты можешь спуститься, немножко расслабиться. Целый город под тобой. Зачем ты стремишься бегать по сложной дороге свыше? Спускайся – и все будет хорошо. Картинка говорит: да, ты можешь там жить, внизу, но потом очень трудно подниматься на тот уровень, на котором ты есть.
Плитка алого цвета, разломанная звезда Давида. Этот памятный знак молчит о трагедии в годы Великой Отечественной войны и адском геноциде, о тысячах жизней, которые не вернуть. Но вместе с этим восходит новая звезда как символ процветающих общин в белорусских городах.
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