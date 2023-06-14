Стена Плача, звезда Давида в память погибших. Почему Бобруйск окрестили белорусским Иерусалимом?

Когда Екатерина II ввела черту еврейской оседлости, Бобруйск окрестили белорусским Иерусалимом. По переписи конца XIX века, 60 % жителей были евреями.

До войны насчитывалось 47 синагог. Времена прошли, колорит остался. Сегодня в городе примерно 2 000 иудеев. Новая жизнь общины началась с приездом из Израиля раввина Шауля Хабабо.

Можно увидеть округленные окна, потому что все синагоги в мире направлены на сторону Иерусалима.

За 4 000 километров он нашел родственную душу. Бабушка жены родом из Бобруйска. Влюбился в город со славной историей и остался. Именно Шаулю принадлежит идея еврейского дворика, в который частенько заглядывают туристы. На этом месте с конца XIX века находился молитвенный дом для извозчиков. Но война сравняла святыню с землей. Общими силами возродили былую славу, а стены стали «говорящими».

Шауль Хабабо, раввин:

Это был молельный дом, мы хотели оставить для людей возможность дотронуться до религии, традиций еще своими желаниями. Построили Стену Плача, имитация. Мы дали возможность людям оставлять записки в этой стене, и каждый день мы убираем.

Свыше 20 тысяч за эти два года. Это означает, что люди жаждут обращаться к Богу. Практически регулярно, раз в месяц, кто летает, с ним отправляем записки, и они попадают в иерусалимскую Стену Плача.

В этих эпизодах еврейской жизни традиции, философия и, конечно, ни с чем не сравнимый юмор. Бобруйские художники наполнили дворик пищей для размышления. Возле картин планируют разместить QR-коды, чтобы каждый мог совершить экскурсию и окунуться в колодец мудрости.

Свадьба. Почему идет накидка сверху жениха и невесты? Мы хотим, чтобы молодая пара могла развиваться в своей жизни выше, поэтому над ними не крыша, а полотно. Это дает грань, понимание и ограничение друг друга. И оттуда на подъем нет границ.