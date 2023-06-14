Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?

Отправляемся знакомиться с синагогой. Храм XVIII века взорвали большевики. В конце 1990-х памятник архитектуры вернули к жизни.

Сегодня здесь ведут прямые эфиры, к молитвам онлайн присоединяются тысячи верующих. В священной библиотеке около 3 500 книг. Знания умножают и передают новому поколению.

Шауль Хабабо, раввин:

Духовный руководитель. Так как мы в самом храме, молельном зале не используем картинки, то это у нас в коридоре. «Ибо храм мой будет назван домом молитвы для всех». Это место, которое должно открываться для каждого человека. Здесь открывается сердце и душа. Можно посмотреть, что это как офисное помещение.

В первую очередь этот ковчег Тора. Это ящик, в котором находятся свитки. Они в исполнении из кожи, пергамент. Рукописное все пятикнижие Моисея. Разница между ними – это европейский вариант и восточный вариант. Здесь все описано, что Господь передал Моисею в Сенайском откровении 3 335 лет назад.

Также сидур – молитвенники. Они идут туда на двух языка сразу, потому что кантор читает молитву на святом языке. Мы открываем книгу и читаем справа налево.

Меня спрашивали: почему у вас все наоборот? Когда мы читаем историю, чей роспис был первый, то понимаем, что весь мир наоборот читает.