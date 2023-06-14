Прямой эфир

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?

14 июня 2023 16:02
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Отправляемся знакомиться с синагогой. Храм XVIII века взорвали большевики. В конце 1990-х памятник архитектуры вернули к жизни.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-1

Сегодня здесь ведут прямые эфиры, к молитвам онлайн присоединяются тысячи верующих. В священной библиотеке около 3 500 книг. Знания умножают и передают новому поколению.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-4

Шауль Хабабо, раввин:
Духовный руководитель. Так как мы в самом храме, молельном зале не используем картинки, то это у нас в коридоре. «Ибо храм мой будет назван домом молитвы для всех». Это место, которое должно открываться для каждого человека. Здесь открывается сердце и душа. Можно посмотреть, что это как офисное помещение.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-7

В первую очередь этот ковчег Тора. Это ящик, в котором находятся свитки. Они в исполнении из кожи, пергамент. Рукописное все пятикнижие Моисея. Разница между ними это европейский вариант и восточный вариант. Здесь все описано, что Господь передал Моисею в Сенайском откровении 3 335 лет назад.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-10

Также сидур – молитвенники. Они идут туда на двух языка сразу, потому что кантор читает молитву на святом языке. Мы открываем книгу и читаем справа налево.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-13

Меня спрашивали: почему у вас все наоборот? Когда мы читаем историю, чей роспис был первый, то понимаем, что весь мир наоборот читает.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-16

Гостям здесь рады с воскресенья по пятницу. Исключение – шаббат. Помимо экскурсии, туристов ожидает аппетитный мастер-класс по приготовлению маци. Хрустящая корочка с любовью. Здесь можно продегустировать еврейскую кухню и ощутить вкус города во всех смыслах.

Эта синагога XVIII века хранит 3500 книг и проводит молитвы онлайн. Чем интересен белорусский храм иудеев?-19

Шауль Хабабо:
Человек живет на истории, и в этом городе ее много, она насыщенная и истинная. Поэтому приходите, приезжайте, посмотрите. Ночуйте в наших гостиницах в Бобруйске, кушайте хорошую, вкусную бобруйскую еду. Ждем вас!

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