«Мы тоже едим много картофеля, но на этом все сходства заканчиваются»: Норвежский взгляд на Минск

Новости Минска. Часто ли на трибунах ледовой арены можно встретить девушек? В процентном соотношении их совсем немного. Но переживают они за свои команды не меньше мужчин. А самыми ярыми фанатками национальной хоккейной команды оказались студентки из Норвегии!

Марианн Морфьорд:

Мы пойдем на матч Франция-Норвегия. Возможно, это будет настоящий национальный день! Мы очень надеемся на победу! С моими друзьями из Норвегии будем болеть за победу нашей страны, и я надеюсь на победу нашей страны!

Марианн приехала в Беларусь изучать русский язык. И ей так понравилась жизнь в Минске, что она пригласила сюда подругу Элизабет, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Марианн сравнивает Минск с родным городом и утверждает, что между ними есть сходство.

Марианн Морфьорд:

Минск не очень похож на города Норвегии, но когда попадаешь в него, очень напоминает Норвегию. В Норвегии очень высокие дома, потому что она стоит на горах.

Любимые места для прогулок девушек – старый город и проспект Победителей.

Марианн Морфьорд:

В Минске мне больше всего нравятся парки, Старый город на Немиге и хотелось бы отметить бы гостеприимство белорусского народа, мне очень понравилось.

О том, что белорусы дружелюбны, девушки знали заранее от друзей, гостивших в Беларуси.

Марианн Морфьорд:

Люди доброжелательные и открытые. Я приехала в Беларусь, потому что мне очень нравятся открытые люди.

Марианн рассказывает о национальной белорусской кухне с восторгом! И очень рада тому, что в нашей стране популярен картофель. У норвежцев картофельные блюда – любимые.

Марианн Морфьорд:

Мне очень нравится борщ, это мое любимое блюдо. Еще нравятся пельмени, чебуреки. Кухня различается. Мы тоже едим много картофеля, но на этом все сходства заканчиваются.

Элизабет Томсен:

Это очень красивая национальная кукла, и она очень отличается от норвежской. Мне нравится, она очень белорусская.