Минск глазами шведа

Новости Минска. А вы знаете, что многие достопримечательности нашей столицы напоминают шведские? К этому мнению пришел преподаватель шведского языка – Виктор Сюндгрен, который уже почти год живет в Минске.

Виктор Сюндгрен:

Моя мать родилась в маленьком городке Марианнелунд, и там у меня есть маленький дом, он рядом с парком. И этот парк очень похож на тот в Марианнелунде, поэтому напоминает мне о годах, которые я провел в Швеции. В Марианнелунде есть парк, который похож на Ботанический сад. И поэтому мне здесь очень нравится. Я чувствую себя, как дома, здесь.

Еще одно сходство со своей родиной Виктор увидел на Площади Свободы. И теперь верхний город - одно из его любимых мест для прогулок.

Виктор Сюндгрен:

Мне очень нравится это место, потому что здесь старая архитектура, очень похоже на Упсалу, где я учился много лет. И еще здесь красивый вид на Свислочь. И вдоль реки можно погулять и утром бегать.

Гость из Швеции преподает в Лингвистическом университете и каждый день общается с белорусскими студентами. Виктор считает, что наш менталитет схож со шведским, и он чувствует себя как дома.

Виктор Сюндгрен:

Первые впечатления очень позитивные.

Виктор был приятно удивлен белорусской кухней. Оказывается, она близка шведам – на его родине тоже готовят национальные блюда из картофеля!

Виктор Сюндгрен:

Мне очень нравится белорусская кухня. Я каждый день кушаю борщ, мне очень нравится. Мы в Швеции тоже много картошки едим. Поэтому есть похожие блюда.

У нашего героя есть мечта – объехать синеокую Беларусь, побывать в каждом городе и посетить все национальные достопримечательности, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Виктор Сюндгрен:

Мне очень нравится. Я замечаю, что у вас очень много церквей в стране. Я был не только в Минске, я был в других городах тоже, в Витебске, Полоцке, Новополоцке. Но я хочу посетить еще больше городов, пока нахожусь здесь. Минск - молодой город, и архитектура очень молодая. У нас тоже есть такая архитектура в Швеции, в старых городах Швеции. Буду болеть за Швецию и за Беларусь. Очень рад, что будет здесь ЧМ. Обмен между странами – это очень хорошо.