Деревня Ленин (Житковичский район, Гомельская область, Республика Беларусь)

Деревня Ленин. Находится деревня в Житковичском районе, Гомельской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Деревня с таким названием появилась, когда вождя большевиков еще не было. В начале 20 века поселение Ленин с названием Ленин было единственное на всю Российскую империю.

В 1788 году в деревне Ленин была построена церковь, освятили ее в честь Рождения Пресвятой Богородицы. В польское время (в 1928 году) в церкви провели капитальный ремонт. Во время Второй мировой войны церковь сгорела. Сохранились только фотографии церкви.

До 1990 годов в деревне церкви не было. Только в 1992 году под церковь отдали здание, построенное еще в 1920 годах. В польское время в том здании находилась почта, в советское время там была школа, сегодня – это церковь.

В 1870 году была построена православная часовня. Раньше она стояла в деревне, а когда пришли большевики, они хотели уничтожить часовню, местные жители перенесли эту часовню на кладбище. Сохранилась часовня и до сегодняшнего дня.

В советское время в деревне был создан музей В. И. Ленина. Сегодня этот музей называется просто историко-краеведческий.

В деревне Ленин, которая дала псевдоним известному вождю пролетариата, жило когда-то очень много евреев. На кладбище в деревне частично сохранились еврейские могилы. Они очень уникальные для Беларуси. Больше таких могил нет нигде на Беларуси — надмогильный памятник там сделан из дерева с надписями по-еврейски.

В 1942 году фашисты расстреляли около 3 000 евреев. На месте их гибели был поставлен памятник.