Водяная мельница в посёлке Россь – таинственное место с призраком хозяина. Посмотрите, какие квесты там проводят

Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.

Ветерок развеет проблемы, и все перемелется. Хэппи-эндом водной прогулки станет старинная водяная мельница. Самая большая в Беларуси! Эксклюзивное здание построил в начале XX века Стефан Потоцкий. Его неспроста величали графом над графами. В копилке добрых дел колокольня возле костела, школа, часовенка на католическом кладбище.

Мельница венчает весь парк Патоцких-Броницких – это самый знаковый объект. Сейчас она принадлежит племзаводу «Россь». Она раньше вращалась колесом, и мы видим шлюз, он сделан специально для водяного колеса мельницы. А второй шлюз – это спускной шлюз.

Александр Кривицкий, сотрудник Росского дома культуры:

А я млынар у трэцім пакаленні, які спрабаваў узнавіць рэцэпт гэтага старадаўняга хлеба. Частуйцеся, калі ласка.

– Вельмі смачны хлеб!

– Як вы лічыце, што магло знаходзіцца на першым паверсе?

– Механізмы?

– Сапраўды, там знаходзіліся жорнавы, з якіх выходзіла мука. А як вы лічыце, што магло знаходзіцца на другім паверсе?

– Там была крама?

– Крама! Сапраўды! Можна было набыць вырабы, якія вытворваў мельнік. А на трэцім паверсе што магло знаходзіцца?

– Кафешка?

– Не. Кафэшкі ўвогуле тут не было. Тут быў склад. Дзе хранілі гатовую прадукцыю. А на чацвёртым і пятым паверхах?

– Смотровая площадка.

– Не, не сматравая пляцоўка. Тут жыў мельнік са сваёй вялікай сям’ёй.