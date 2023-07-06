Водяная мельница в посёлке Россь – таинственное место с призраком хозяина. Посмотрите, какие квесты там проводят

Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.
Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.
Ветерок развеет проблемы, и все перемелется. Хэппи-эндом водной прогулки станет старинная водяная мельница. Самая большая в Беларуси! Эксклюзивное здание построил в начале XX века Стефан Потоцкий. Его неспроста величали графом над графами. В копилке добрых дел колокольня возле костела, школа, часовенка на католическом кладбище.
Мельница венчает весь парк Патоцких-Броницких – это самый знаковый объект. Сейчас она принадлежит племзаводу «Россь». Она раньше вращалась колесом, и мы видим шлюз, он сделан специально для водяного колеса мельницы. А второй шлюз – это спускной шлюз.
Александр Кривицкий, сотрудник Росского дома культуры:
А я млынар у трэцім пакаленні, які спрабаваў узнавіць рэцэпт гэтага старадаўняга хлеба. Частуйцеся, калі ласка.
– Вельмі смачны хлеб!
– Як вы лічыце, што магло знаходзіцца на першым паверсе?
– Механізмы?
– Сапраўды, там знаходзіліся жорнавы, з якіх выходзіла мука. А як вы лічыце, што магло знаходзіцца на другім паверсе?
– Там была крама?
– Крама! Сапраўды! Можна было набыць вырабы, якія вытворваў мельнік. А на трэцім паверсе што магло знаходзіцца?
– Кафешка?
– Не. Кафэшкі ўвогуле тут не было. Тут быў склад. Дзе хранілі гатовую прадукцыю. А на чацвёртым і пятым паверхах?
– Смотровая площадка.
– Не, не сматравая пляцоўка. Тут жыў мельнік са сваёй вялікай сям’ёй.
Там чудеса… По легендам, каждую пятницу 13-го в окошке зажигается свеча и появляется призрак мельника. Встреча с ним сулит богатый урожай и процветание. Прикоснитесь к старинной стене и не забудьте погладить хозяину животик на удачу. А еще здесь можно стать участником захватывающего квеста – собрать подсказки и раздобыть рецепт вкуснейшего хлеба.
Анастасия Макеева, корреспондент:
В этом месте наш господин граф Феликс Патоцкий в 1801 году построил парк. Особенной чертой этого парка был рукотворный остров. Здесь он любил откушать кофею летним погожим днем, отгоняя мух и оводней. Зимой он здесь смотрел, как дочь его вокруг на коньках каталась в своей красивой серебристой шубке. Там и ищите подсказку. Очень интересненько! И сколько по времени этот квест?
– Ад 40 хвілін да гадзіны.
– Находят подсказки?
– Сапраўды. Каб не знаходзілі, тут бы бегалі яшчэ.
– А лучшая награда – это, наверное, попробовать хлеб?
– Сапраўды!
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