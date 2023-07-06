Прямой эфир

Как увидеть все достопримечательности Волковысского района за один день? Это возможно во время сплава на байдарках

06 июля 2023 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.

Как увидеть все достопримечательности Волковысского района за один день? Это возможно во время сплава на байдарках-1

Вот он, сок приключений и солнечный заряд. По волнам истории отправляемся на байдарках! Приток Немана, река Россь создана для сплавов и богата на достопримечательности. Сплавляться по волковысским просторам можно хоть целую неделю. Райские виды прямо по курсу.

Следы усадьбы XIX века, вековые деревья. Что посмотреть в живописном поселке Россь? Подробности здесь.

Как увидеть все достопримечательности Волковысского района за один день? Это возможно во время сплава на байдарках-4

Вас ожидает встреча с пернатым бэндом – лебеди, серые цапли, зимородок и многие другие. Что говорить про властелинов реки – бобров. Делают запруду и рыбачат на славу. Здесь клюет плотва, щука, линь, лещ. Вам и удочки в руки.

Как увидеть все достопримечательности Волковысского района за один день? Это возможно во время сплава на байдарках-7

– Какие интересные точки на маршруте?
– Если брать Волковыск, то это Личицы, Крестовоздвиженская церковь, надмогилье Марии Грабовской, дальше деревня Теолин – это тоже часть усадебного комплекса Потоцких-Браницких. Пройдем по территории Красносельска и можем зайти в известные белорусские Мальдивы. В шаговой доступности у нас кремниевые шахты.

Как увидеть все достопримечательности Волковысского района за один день? Это возможно во время сплава на байдарках-10

Прямо по курсу мост.
– Да, автомобильный мост.
– Я так понимаю, время загадывать желания!

Слепая с рождения в мгновение исцелилась. Вот какие чудеса происходят в 200-летнем Троицком костеле (читайте далее).

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Слепая с рождения в мгновение исцелилась. Вот какие чудеса происходят в 200-летнем Троицком костёле
06 июля 2023 09:16

Слепая с рождения в мгновение исцелилась. Вот какие чудеса происходят в 200-летнем Троицком костёле

Следы усадьбы XIX века, вековые деревья. Что посмотреть в живописном посёлке Россь?
06 июля 2023 09:11

Следы усадьбы XIX века, вековые деревья. Что посмотреть в живописном посёлке Россь?

Узнать, как жил город 200, 300 и 1000 лет назад. Гид по историческим местечкам Полоцка
01 июля 2023 13:40

Узнать, как жил город 200, 300 и 1000 лет назад. Гид по историческим местечкам Полоцка