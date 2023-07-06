Как увидеть все достопримечательности Волковысского района за один день? Это возможно во время сплава на байдарках

Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.

Вот он, сок приключений и солнечный заряд. По волнам истории отправляемся на байдарках! Приток Немана, река Россь создана для сплавов и богата на достопримечательности. Сплавляться по волковысским просторам можно хоть целую неделю. Райские виды прямо по курсу. Следы усадьбы XIX века, вековые деревья. Что посмотреть в живописном поселке Россь? Подробности здесь.

Вас ожидает встреча с пернатым бэндом – лебеди, серые цапли, зимородок и многие другие. Что говорить про властелинов реки – бобров. Делают запруду и рыбачат на славу. Здесь клюет плотва, щука, линь, лещ. Вам и удочки в руки.

– Какие интересные точки на маршруте?

– Если брать Волковыск, то это Личицы, Крестовоздвиженская церковь, надмогилье Марии Грабовской, дальше деревня Теолин – это тоже часть усадебного комплекса Потоцких-Браницких. Пройдем по территории Красносельска и можем зайти в известные белорусские Мальдивы. В шаговой доступности у нас кремниевые шахты.