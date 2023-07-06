Следы усадьбы XIX века, вековые деревья. Что посмотреть в живописном посёлке Россь?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Лето создано для путешествий, и если вы еще не были в Волковысском районе, пакуйте чемоданы. Этот край – рай для туристов. И дело не только в белорусских Мальдивах. Немало чудес в себе таят и скромные, тихие речушки.

Поцелуй природы. Пышные леса, речная романтика. Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.

Здесь река Россь делает отвод и разветвление на несколько рукавов. Кто-то мне сказал, что это аналог вьетнамских джунглей.

Впервые о Росси заговорили в XIII веке. В хрониках ВКЛ упомянули в XVI. В разное время местечко принадлежало Ходкевичам, Огинским, Сапегам, Радзивиллам, Потоцким и Браницким. Расцвет пришелся на потрясающего оратора и математика Феликса Потоцкого и его супругу Софью Пац. Он заложил чудо-парк в 1801 году, который вошел в пятерку крупнейших гидропарков Европы.

Местные речушки образовывали систему каналов. Они были вымощены плиткой, по ним плавали лодки. Предприимчивый хозяин завозил экзотические деревья и наполнял роскошное имение ароматами. Свидетель тому – былой дом садовника. Необыкновенный восточный стиль притягивает туристов.

Мы с вами даже пол дерева не обхватили. Лиственница – реликтовое дерево. Старые деревья посажены еще при Феликсе Патоцком. Грабы, клены, дубы, ольха, которая растет по берегам рек.

Усадьба Потоцких осталась лишь на рисунке Наполеона Орды. Там была богатейшая библиотека и изящные интерьеры. На зеленом островке можно только представить, какой была «дольче вита» в XIX веке. А во время СССР здесь зажигали на танцплощадке. Идеальное местечко для свиданий.