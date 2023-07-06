Слепая с рождения в мгновение исцелилась. Вот какие чудеса происходят в 200-летнем Троицком костёле

Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.

На центральной площади – дружба конфессий. Троицкие костел и церковь, здание бывшей синагоги, где сегодня размещается популярный магазин. Каждый выберет для себя светлый маршрут.

Мы же предлагаем познакомиться со старейшиной, шедевром классицизма. Костел Святой Троицы в форме креста – защита свыше, колыбель мира и гармонии. Этот храм освятил в 1808 году священник Франтишек Цибульский.

Костел строился более 40 лет, поэтому его архитектура менялась. Здесь есть только четыре окна, причем высоко расположенные. Туристов также привлекает памятник, поставленный Софье Пац, которая спонсировала ремонт костела, когда был пожар и надо было менять полностью крышу, делать ремонт.

Также как благодарение знаком является памятник гробницы, которая сделана итальянским скульптором из мрамора.

История прихода уходит в далекий 1611 год, когда Иероним Ходкевич построил деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Тогда она стояла в парке у дороги, ведущей в Красное Село. Первым ксендзом стал Валентин Фальковский. У него были помощники и органист. В 1685 году на том же месте построили новый деревянный костел. Нынешняя святыня уже третья по счету. За свою жизнь она ни разу не закрывала двери для прихожан.

Чеслав Павлюкевич, настоятель Троицкого костела:

Много людей, прихожан, которые творили тогда общину не только Росси, Красносельска, но и прилегающих деревень, там, где храмы были закрыты. Этот знак был поставлен не так давно, здесь дата 2008 год.

Чеслав Павлюкевич:

Благодарение Богу за то, что был построен этот храм, что он был открыт все это время, служил. Эта статуя – копия Марии из Межигорья. Это особое место, которое как царица мира.

Живая история. За 200 лет костел не перестраивался. Единственное, к 100-летию сделали пол из крошки и украсили стены ликами 12 апостолов. Орган также вековой и в отличной форме. Приглашаем на концерт. Уникальный бочковой потолок расширяет пространство и создает прекрасную акустику.

Боковые алтари – в честь Святого Иосифа и Богородицы Марии. Главный по праву занимает чудотворная деревянная фигура Иисуса Скорбящего. Ей уже больше 400 лет! По легенде, святыню выловили местные рыбаки в Росси. Санктуарий стал местом паломничества. Тысячи верующий со всех уголков Беларуси и других стран обращаются с молитвой за исцелением души и тела.