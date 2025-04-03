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Латвия обяжет граждан третьих стран предоставлять личные данные при въезде в республику

03 апреля 2025 13:38
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Официальная Рига ужесточает правила въезда в прибалтийскую республику. Теперь при поездке в Латвию граждане третьих стран обязаны сообщать о цели визита, а также предоставлять данные о работе в госучреждениях и службе в армии. Поправки к иммиграционному закону вступят в силу с 1 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия обяжет граждан третьих стран предоставлять личные данные при въезде в республику-2

Под действие закона подпадут граждане всех стран, в том числе Беларуси, России и государства – участники СНГ. Под исключения попали члены ЕС, НАТО, ОЭСР, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии. За непредоставление или передачу ложной информации может быть наложен штраф до 2 000 евро. Отметим, поправки в Сейм внесла парламентская Комиссия по национальной безопасности. Депутаты в очередной раз апеллировали так называемой угрозой с Востока. Однако открытым остается вопрос о том, как в условиях свободного передвижения внутри ЕС и Шенгенской зоны будет осуществляться такой контроль.

# Граница # Международная политика

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