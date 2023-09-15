Вода из белорусского родника излечивает от болезней. Рассказываем, где находится чудесная криничка

Благословение свыше, глоток сил и здоровья. Вблизи поселка Селец бьет чудотворный источник, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Вода не замерзает даже в суровый минус. Когда он появился, история умалчивает, но в начале прошлого века здесь располагалась часовня и проходили службы.

В годы коллективизации святое место превратили в пункт приема молока. Об этом Александру Наумовичу поведал отец. На роднике прошло детство нашего героя. А сегодня он приходит сюда с внуками и правнуками. Признается, нет лучше лекарства!

Александр Адарченко, местный житель:

В этой воде есть магний – это для сердца. В этой воде есть селен. Почему и называется святой источник – дары природы и дары сверху. У нас вот этот большой источник и маленький вот здесь. Вкус воды совершенно другой. Солей менее. Приезжал мужчина из Гомеля и говорит: что ни делаю, ничего не обнаружили, но врач сказал – поменяйте питьевую воду. Потом к нам приходит месяца через три и говорит: никаких болей я не ощущаю.

С середины 1990-х руководство местного лесничества начало облагораживать родник. Посадили деревья, поставили скамейки и беседки, сделали навес от дождя и павильон. Свою лепту на малой родине внес и Александр Наумович, тогда он был в команде лесничества.

Александр Адарченко:

Был организован субботник в районе, за собранные средства была построена вот эта часовня, куда люди приходят поставить свечку за здравие или за упокой, помолиться. Приезжих много, приезжают из Чечерска, Светлогорска, Жлобина. Заходят обязательно поставить свечки, говорят спасибо. Центр подзарядки. Сюда приходят помолиться, привести мысли в порядок и просто отдохнуть душой. Одно известно – вода творит чудеса.

Александр Адарченко:

Святой источник освящен в честь Маковеев, семи мучеников. Мы приобрели эти иконы и поставили в такой очередности: Иисус Христос, Серафим Саровский, Пантелеймон, Александр Невский. Когда престольный праздник – это 14-го – Успенский пост, и в этот день обычно собирается народ, освящается. Машина за машиной. Криничка никогда не остается без гостей. Родниковая вода не оставляет накипи и идеальна для закаток. А после купели в 9 градусов как заново рождаешься. Главное – окунуться с верой и позитивом.

Александр Адарченко:

Увеличили пристройку, чтобы создать условия для принятия водных процедур. И женское отделение, и мужское.

А еще на криничке можно получить сеанс ароматерапии и прогуляться по дендросаду с сибирской лиственницей, маньчжурским орехом, дубом черешчатым и другими диковинными деревьями. Не упустите возможность стать ближе к природе.