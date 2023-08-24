Построили мельницу в XIX веке в Заславле. Чем интересен этот шедевр инженерной мысли?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Нет ничего вкуснее свежеиспеченного хлеба. Ароматная булка с хрустящей корочкой – верх наслаждения. Но мало кто знает, какой огромный труд стоит за пышными караваями. Все начинается здесь, на мельнице. Эту, кстати, построили еще в XIX веке – шедевр инженерной мысли. Прогуляемся по кулинарной мастерской прошлого вместе.

– Не так-то и просто, и это делали женщины. То есть надо было много сил и терпения, чтобы намолоть себе муку.

– Естественно. Зато раньше люди ценили хлеб, никто на пол его не бросал. Запахло вкусненьким. Поклонникам традиций необязательно наматывать сотни километров, чтобы ощутить быт-колорит наших предков. В Заславле вас ожидает увлекательный этнотур.

Игорь Кондратович, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Это все хендмейд, ручная работа. Веренька – это такая корзинка, которая плелась из березовой коры, в ней носили еду, могли также сходить и на рынок, купить овощей. В начале ХХ века на территории Минской губернии работало более 100 паровых мельниц. Это были типичные постройки. Но заславская чудом сохранилась до наших дней и стала культурным достоянием. В 1990-х сокровище инженерной мысли решили сохранить для потомков и сделали музей. Причем в те времена она еще была на ходу. Игорь Кондратович:

Наша мельница не требовала ни ветра, ни воды, работала от двигателя парового. Сжигалась древесина, под давлением пара механизмы запускались. Кто построил, нам известно, это был Ясон и Капитон Мехедко-Савицкие. Ясон – отец, Капитон – его сын. Строили они мельницу, потому что понимали, что это дело прибыльное. На хлебосольной фабрике все четко. Операции продумали так, чтобы физическая нагрузка была минимальной. С этими агрегатами могли спокойно справиться два человека. Мешки с зерном закладывали в цепь на первом этаже и поднимали при помощи лифтового механизма на третий уровень. Прогресс не стоял на месте.

Игорь Кондратович:

Чтобы лифтовой механизм начал работу, нужно было приложить вес сюда, тогда поднимается колесо механизма, натягивается ремень приводной. Двигатель начинает постепенно это колесо вращать, наматывается тросик, который помогает поднимать мешки. Мешки, когда вверх поднимаются, просто расталкивают эти створки – все было продумано. А дальше зерна попадали в деревянные воронки постав или круподерки. В зависимости от того, что нужно было заказчику: мука или крупа. Но после мельницы никто не оставался без ароматных блинчиков и молочной каши.

Игорь Кондратович:

Постав представляет собой деревянную коробку, деревянный кожух, в котором находятся жерновые камни. Камни крупные, весом почти по тонне каждый, один из них приводился во вращение с помощью двигателя. Сверху сыпали зерно, оно просыпалось вниз. Отодвигали заслонку, попадало зерно в ковш деревянный. Между камней жерновых перетиралось, уже в виде готовой муки падало в стол, где муку собирали. Винт нужен был для того, чтобы камни чуть приблизить – это был более мелкий помол. Либо отдалить – это был более крупный помол. Еще здесь, конечно, есть связь с первым этажом – звоночек, давали сигнал, когда нужно было начать принимать муку, в конце, чтобы знали, что завершается эта операция.

Про все чудо-механизмы раскрывать карты не будем. Лучше приезжайте и познавайте. Со временем мельница модернизировалась и набирала обороты. Паровой двигатель сменили нефтяной и электрический. Интересно, что для работников на мельнице был строгий регламент. За пьянство, азартные игры, ругань, прогулы и оскорбление старших били по карману штрафами. Как и за нарушение правил пожарной безопасности. Игорь Кондратович:

Сени – это такая входная часть хаты, есть разная утварь, посуда на полочках металлическая, деревянная, керамическая. На столе есть и самовар, здесь висят и кошики, плетеные корзинки из лозы. Здесь держали сало и мясо, подвешивали, чтобы туда не залезли мыши. То есть здесь интерьер органичный для конца XIX – начала XX века. Для людей, которые приезжали на мельницу, была специальная гостевая – дом завозников. Воз за возом стояли в огромной очереди с мешками зерна. А погода бывала разной. За небольшую плату можно было подкрепиться, испить Иван-чаю и отдохнуть от сельских забот.

Игорь Кондратович:

Эта одежда называется бурнос – из грубого сукна и шерсти, одежда тяжелая, но теплая. Это предмет, который помогал человеку разуваться, называется он ленивец, или рогач. Можно было сидя обуваться, можно стоя, тут есть седлик – табуретка. Здесь спали, помост такой деревянный. На нем матрасы, набитые сеном, сенники называются, накрывались кожухами, бурносами, а вместо подушек были сапоги. Этот нарядный свиран как из народных сказок. Еловый брус конца XIX – начала XX века. Резные элементы не уберегло время. Но их восстановили точь-в-точь. Это была а-ля кладовка. По-другому – клеть или амбар. Здесь хранили урожай и продукты. На первом этаже размещали крупы, соления-квашения. На втором мясо и сыры. Обратите внимание – нет окон. Так делали и для лучшей сохранности запасов и, чтобы обезопаситься от воров... Этно-комплекс – чудо во всех смыслах. Игорь Кондратович:

Наши предки жерновые камни, которые были отработаны и уже не могли молоть, не выбрасывали, обычно их оставляли на подворьях, потому что верили, что в них вбирается энергия солнца. Также верили, что если взять такой камень и зарыть у входа, то это здание не сгорит, ничего плохого с людьми происходить не будет. А также верили в то, что можно стать на этот камень и загадать желание, но загадать желание можно только одно.