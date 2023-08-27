Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков

Недавно Минск и Псков связал прямой авиарейс, что станет импульсом для развития отношений с этим регионом России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил наш посол в России, мы намерены найти новые точки роста с той же Псковской областью. Главное, что есть общая заинтересованность в деле, а все остальное приложится, как говорится. Чуть больше 140 рублей и все опции сервиса на борту – протестировали авиарейс «Минск – Псков».

Константин Герцев, корреспондент:

Кто-то скажет: чистый воздух, первозданная природа, неиспорченные исторические пейзажи. Да, именно на это сделали ставку. Туризм с каждым годом только прибавляет.

К слову, у ж/д и аэровокзалов гостей тоже встречают белорусы. Но стоит отдать должное: за последние непростые несколько лет Псковская область по праву стала центром внутреннего туризма России, за 2022 год ее посетили более 450 тысяч путешественников.

Причем отдых предлагают как с акцентом на историю и старорусскую кухню, так и на спорт высших достижений. Местные воды облюбовали ценители сплавов на байдарках и каяках.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

Мы достаточно много сил, времени и средств вложили для того, чтобы регион стал более комфортным, доступным, привлекательным, красивым, современным. И на сегодня нам не стыдно, нам действительно есть что показать. И огромное количество позитивных отзывов от наших гостей – тому подтверждение. Я считаю, что скромничать тут не нужно – это наше общее богатство, наше общее достояние. И мы с удовольствием будем это показывать и делать так, чтобы люди сюда приезжали.

– В общем, душой и телом можно отдохнуть?

– Да.