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Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков

27 августа 2023 17:40
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Недавно Минск и Псков связал прямой авиарейс, что станет импульсом для развития отношений с этим регионом России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил наш посол в России, мы намерены найти новые точки роста с той же Псковской областью. Главное, что есть общая заинтересованность в деле, а все остальное приложится, как говорится.

Чуть больше 140 рублей и все опции сервиса на борту – протестировали авиарейс «Минск – Псков».

Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков-1

Константин Герцев, корреспондент:
Кто-то скажет: чистый воздух, первозданная природа, неиспорченные исторические пейзажи. Да, именно на это сделали ставку. Туризм с каждым годом только прибавляет.

Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков-4

К слову, у ж/д и аэровокзалов гостей тоже встречают белорусы. Но стоит отдать должное: за последние непростые несколько лет Псковская область по праву стала центром внутреннего туризма России, за 2022 год ее посетили более 450 тысяч путешественников.

Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков-7

Причем отдых предлагают как с акцентом на историю и старорусскую кухню, так и на спорт высших достижений. Местные воды облюбовали ценители сплавов на байдарках и каяках.

Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков-10

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:
Мы достаточно много сил, времени и средств вложили для того, чтобы регион стал более комфортным, доступным, привлекательным, красивым, современным. И на сегодня нам не стыдно, нам действительно есть что показать. И огромное количество позитивных отзывов от наших гостей – тому подтверждение. Я считаю, что скромничать тут не нужно – это наше общее богатство, наше общее достояние. И мы с удовольствием будем это показывать и делать так, чтобы люди сюда приезжали.
– В общем, душой и телом можно отдохнуть?
– Да.

Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков-13

Старорусская кухня и акцент на историю. Выяснили, почему стоит ехать в Псков-15

Соседей надо знать! С этим точно не поспоришь, поэтому Псковщина, пожалуй, лучший вариант для первого знакомства. Здесь вы точно найдете ответ на вопрос: с чего же начинается Россия? А прямой авиарейс из Минска – еще одна возможность отдых провести на высоте.

«Растет товарооборот». Дмитрий Крутой рассказал, как Беларусь работает с Псковской областью России.

# Беларусь-Россия # Туризм # Константин Герцев # Михаил Ведерников # Фотофакт

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