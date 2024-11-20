В Турции нашли пропавших в горах белорусских альпинисток

Живы и здоровы. Нашлись двое альпинисток-белорусок, пропавших в горах Турции. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Напомним, что сестры-близнецы отправились покорять горный хребет 16 ноября. Через некоторое время связь с ними пропала, и спасатели начали поиски, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работе привлекли не только наземные группы, но и авиацию. В не самых простых погодных условиях девушки провели в горах две ночи. Альпинистки нашли нишу, в которой укрылись, и оттуда подавали сигналы с помощью фонарика. Но патрулировавшие местность дроны их не видели. Обнаружить альпинисток удалось в горах со стороны города Кайсери. Посольство Беларуси в Турции продолжает быть в постоянном контакте с турецкими властями.