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В Турции нашли пропавших в горах белорусских альпинисток

20 ноября 2024 20:00
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Живы и здоровы. Нашлись двое альпинисток-белорусок, пропавших в горах Турции. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Напомним, что сестры-близнецы отправились покорять горный хребет 16 ноября. Через некоторое время связь с ними пропала, и спасатели начали поиски, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции нашли пропавших в горах белорусских альпинисток-2

К работе привлекли не только наземные группы, но и авиацию. В не самых простых погодных условиях девушки провели в горах две ночи. Альпинистки нашли нишу, в которой укрылись, и оттуда подавали сигналы с помощью фонарика. Но патрулировавшие местность дроны их не видели. Обнаружить альпинисток удалось в горах со стороны города Кайсери. Посольство Беларуси в Турции продолжает быть в постоянном контакте с турецкими властями.

# Беларусь-Турция # Турция # Туризм

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