Рядом с географическим центром Европы! Побывали в агроусадьбе на легендарном озере Шо

На навигаторе приключения! А вы знали, что центр Европы выпадает на озеро Шо в Глубокском районе? К такому выводу в 2002 году пришли белорусские ученые. От него до Полоцка всего 40 километров, поэтому символичный знак решили установить в самом старом городе Беларуси.

Но в деревне Ивесь туристов не меньше. Она находится рядом с легендарным озером Шо, в объятиях озер Ивесь и Молено. В живописных местах гостей встречают в колоритной агроусадьбе. Щедро, с белорусским гостеприимством.

Анна Гайдар, хозяйка агроусадьбы:

С момента обнаружения центра Европы у нас, опубликования исследований к местным мероприятиям добавились областного, республиканского, даже международного значения мероприятия. Здесь проходил один из дней кинофестиваля христианского кино «Магнификат». И представители различных стран, не только европейских, но и из других континентов, приезжали сюда и высаживали каштаны в знак уважения к нашей местности, к нашей культуре. Как раз таки с заявкой на то, что по этой каштановой аллее можно было бы пройти к центру Европы.