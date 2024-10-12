Рядом с географическим центром Европы! Побывали в агроусадьбе на легендарном озере Шо
На навигаторе приключения! А вы знали, что центр Европы выпадает на озеро Шо в Глубокском районе? К такому выводу в 2002 году пришли белорусские ученые. От него до Полоцка всего 40 километров, поэтому символичный знак решили установить в самом старом городе Беларуси.
Но в деревне Ивесь туристов не меньше. Она находится рядом с легендарным озером Шо, в объятиях озер Ивесь и Молено. В живописных местах гостей встречают в колоритной агроусадьбе. Щедро, с белорусским гостеприимством.
Анна Гайдар, хозяйка агроусадьбы:
С момента обнаружения центра Европы у нас, опубликования исследований к местным мероприятиям добавились областного, республиканского, даже международного значения мероприятия. Здесь проходил один из дней кинофестиваля христианского кино «Магнификат». И представители различных стран, не только европейских, но и из других континентов, приезжали сюда и высаживали каштаны в знак уважения к нашей местности, к нашей культуре. Как раз таки с заявкой на то, что по этой каштановой аллее можно было бы пройти к центру Европы.
Водный поход и аромат счастья. Козырь усадьбы – сплавы на байдарках. В этой местности 26 озер. В том числе белорусский Байкал – озеро Долгое. Каждый сезон интересен по-своему. В осеннем золоте особенно прекрасно. Гармония и тишина. Идеальная перезагрузка. Экстремалы оценят речку Шоша. Извилистая, быстрая, с высоким тростником, настоящие джунгли. Есть вариант – и 57 километров. Все зависит от подготовки и желания.
Подробности в видео.