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В Первомайском районе Минска для людей с ограниченными возможностями разработали специальные маршруты для паратуризма

25 июня 2013 17:49
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Новости Беларуси. Без границ и ограничений. В Минске активно развивается паратуризм. Для людей с ограниченными возможностями в Первомайском районе разработали даже специальные маршруты.

В парках и лесных массивах оборудовали доступные пешеходные дорожки. Причем, как в черте города, так и за его пределами. По таким зеленым тропам будут организовывать экскурсии, пешие прогулки и пикники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Серкульская, доцент кафедры лечебно-физической культуры Белорусского государственного университета физической культуры:
Потребность в паратуризме имелась давно, то бишь люди, которые вели активный образ жизни, выезжали куда-то на природу отдохнуть. Возникла потребность организованных мероприятий. Не только выехать куда-то отдохнуть на море, но и погулять по собственному городу, узнать его лучше.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм # Белорусский государственный университет физической культуры

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