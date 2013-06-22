В Ботаническом саду в Минске расцвело тюльпанное дерево

Новости Беларуси. В Минске проходит День цветения тюльпанного дерева. Оно известно во всем мире благодаря необыкновенным бутонам. Они имеют бледно-зеленые или белые лепестки и ярко-оранжевое пятно у основания, а формой напоминают тюльпаны. Цветение длится не более двух недель.

Для посетителей Ботанического сада организованы познавательные экскурсии к необычному дереву, также увлекательная прогулка по дендрарию - коллекции древесных растений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Гаранович, заведующий лабораторией интродукции древесных растений:

Мы его вырастили из семян, взятых в станинных парках. Дерево долговечное, живет до 500 лет. Могучее на родине - 50 метров и более достигает в высоту, диаметр - до 1,5 метров.