Как жили минчане 50-х годов?

Новости Минска. Жизнь и быт послевоенного Минска. Хрущевская оттепель 50-х. Разоблачение культа Сталина. Попытки научно-культурного раскрепощения и освоение космоса. Кукурузная политика и покорение целины… Наряду с поэтическим стартует и строительный бум! Сельские жители переселяются в город, начинают возводить знаменитые «хрущевки».

Однако свободной жилплощади не хватает катастрофически. Мода на коммунальные квартиры распространяется по всему Советскому союзу, и Минск – не исключение. Интересно, что феномен коммунального жилья зародился еще в 18 веке во Франции! А вот в советской истории первые бытовые коммуны появились после 1918 года, когда в одной квартире начали проживать несколько неродственных семей. Коммунальной эпидемии способствовали 20-30 годы коллективизации и индустриализации, когда большие города начинали задыхаться от нехватки квадратных метров.

Сейчас сложно представить, что в 50-е более 70% людей жили в коммуналках, от 5 до 18 семей в одних стенах – настоящее «реалити-шоу»! И все же не зря поется в знаменитой песне – коммунальная страна! Наперекор бытовым проблемам жили дружно и единой семьей! Сегодня коммуналки - символ советской эпохи.

Заглянуть в квартиру №13 и окунуться в быт 50-60-х предложили сотрудники Национального исторического музея. Добраться до мира коммун рекомендуется исключительно на экотранспорте. Этот ретро-велосипед с минской пропиской еще с ручной системой тормозов. Интерьер квартиры разделили на несколько комнат. Путешествие начинается с прихожей, практически, как в коммуналке из фильма «Покровские ворота».

Разуться можно с помощью специального приспособления для снятия сапог! Впечатляет и галерея раритетных шляп, плащей и галош!

Елена Кравец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Особенно умиляют женские галоши: они с каблучком, пуговицами, лакированные, имеют пустой каблук, чтобы можно было одевать в них туфли на каблуке.

Душа коммуналки – кухня! Запах сладких пирожков, распашонки на веревках, дымящий эмалированный чайник, а также теплые беседы и поздравления. Здесь старожилы наверняка вспомнят слова кота-бегемота из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Не шалю, никого не трогаю, примус починяю». А вот советские хозяйки с радостью припомнят клубничное варенье.

Елена Кравец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Керогаз и примус — это установки, на которых готовили пищу, и работали они на керосине. Керогаз был удобной вещью, бытовал еще до 80-х годов в Советском Союзе, могли готовить на нем практически все блюда, а также поставить чайник и сделать чай. На керогаз мы поставили таз для приготовления варенья. Это медный таз, мечта практически любой хозяйки.

Ребятишки в 50-е не отходили от сифона для газирования воды – сладкого источника с сиропом. Весьма привлекательна и эта стеклянная колба.

Елена Кравец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это мухоловка. Снизу мог насыпаться сахар или блюдце с вареньем, таким образом, мухи залетали в ловушку.

О 30-летнем юбилее БССР напоминают и эти коробки конфет «Монпасье» кондитерской фабрики Минска. Самодельная терка, подставка для охлаждения булочек, набор специй… Практически весь винтажный фарфор в буфете родом из столицы прошлого века! О современной бытовой технике в коммуналках тогда и не мечтали. Белье наши мамы и бабушки стирали на алюминиевых досках.

Елена Кравец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Непременный атрибут каждой семьи — это авоська, это очень удобная сумочка, которая всегда бралась в магазин. Здесь мы видим консервные банки со сгущенным молоком, бутылки от молока, от растительного масла, рыбку, которая заворачивалась в газету. Так как в коммунальных квартирах очень редко встречались холодильники, такую авоську часто с продуктами питания часто вывешивали прямо за окно.

Именно так в Советском Союзе выглядел послевоенный стиль нью-лук, воспетый Кристианом Диором. Пышные наряды с осиной талией, а также узкие платья с басками и ремнями вошли в гардеробы модниц после выхода в свет фильма «Карнавальная ночь» 1956 года. Женственно, просто и со вкусом. Милые ретро-платья этой эпохи можно увидеть и в знаменитой киноленте «Девушка без адреса». К слову, сюжет также разворачивается в коммунальных квартирах 50-х!

Есть свой гардероб стиляг и на выставке! Легкое шифоновое в цветочек или плотное изумрудное из модного тогда крепдешина – эти наряды вдохновляют и современных девушек!

Уникальная коллекция туфелек 50-х - особый шик! В них так и хочется станцевать чечетку и отправиться на свидание с любимым городом! Интересно, что эти стеклянные пудреницы и флакончики духов родом из Беларуси!

Окунемся и в мир советского детства! Сыграем с жителями коммуналки в домино и лото, известное, кстати, еще с 16 века!

Елена Кравец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Над кроваткой висел тканый коврик с интересным сюжетом. И под кроваткой мы также видим очень интересный коврик напольный круглый, это тоже ручная работа. Он сохранился в идеальном состоянии, и даже цвета не поблекли.

Был в коммуналке и свой «КВН». Так назывался популярный телевизор 50-х в честь фамилий создателей - Кенигсон, Варшавский, Николаевский. Отдаленно напоминает фотоаппарат начала 20 века. Экран был всего с пачку сигарет, поэтому выпускался со специальной линзой. Собирала всех жителей коммуналки и радиола Беларусь - атрибут музыкальных праздников в многосемейных квартирах. Стихи Пастернака и Ахматовой декламировали в гостиных.

Елена Кравец, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Центром жилой комнаты был обеденный стол, который застилался скатертью с кистями, на столе обычно стоял самовар, и, конечно, чаепитие не обходилось без стаканов с подстаканниками. Это предмет быта, который отходит, который сейчас можно встретить только в поездах. Конфеты минской кондитерской фабрики...

Таким был быт минчан в 50-е годы. И хотя сегодня коммунальные квартиры – пережиток прошлого, Минск середины прошлого века мы вспоминает с особым трепетом. Люди дружили и налаживали вместе послевоенную жизнь города. Их счастье было в единстве, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.