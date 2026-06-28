Новости по тегу #Белорусский государственный университет физической культуры

В 2026 году их 641. 46 воспитанников смогли закончить вуз на отлично.
Те, кто успешно сдавал нормативы комплекса, получали нагрудные значки.
Диплом тренера самый популярный не только у белорусских студентов, но и зарубежных гостей. Как работает вуз и какие предоставляет возможности, а также чем гордится университет, узнали у ректора БГУФК Сергея Борисовича Репкина.
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47
11 октября 2026 10:38
11 октября 2026 09:55
11 октября 2026 09:48
11 октября 2026 09:11
11 октября 2026 09:00