Прямой эфир

Новости по тегу #Белорусский государственный университет физической культуры

Выпускникам БГУФК вручили дипломы о завершении спортивной альма-матер
28 июня 2026 18:45

Выпускникам БГУФК вручили дипломы о завершении спортивной альма-матер

Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»
19 мая 2025 20:25

Студенты БГУФК сдали нормативы «Готов к труду и обороне»

Что БГУФК предлагает абитуриентам и как изменились учебные программы – интервью с ректором
09 февраля 2025 17:28

Что БГУФК предлагает абитуриентам и как изменились учебные программы – интервью с ректором

Лучшие выпускники вузов Беларуси возложили цветы к монументу Победы и почтили память погибших воинов в ВОВ
28 июня 2013 10:42

Лучшие выпускники вузов Беларуси возложили цветы к монументу Победы и почтили память погибших воинов в ВОВ

В Первомайском районе Минска для людей с ограниченными возможностями разработали специальные маршруты для паратуризма
25 июня 2013 17:49

В Первомайском районе Минска для людей с ограниченными возможностями разработали специальные маршруты для паратуризма