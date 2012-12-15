В Минске появились экскурсии на двухэтажном автобусе

Новости Минска. Вокруг Минска за полтора часа. Теперь на достопримечательности столицы можно посмотреть из окон уникального двухэтажного автобуса.

Новый экскурсионный маршрут пройдет от железнодорожного вокзала до «Минск-Арены» и обратно. Прокатят туристов на необычном транспорте. Экзотический автобус выпустили более 30 лет назад. Когда-то 6 таких высоток в Гомеле были общественным транспортом. Но из всех этот экземпляр оказался самым крепким.

Двухэтажка успешно прошла обкатку и готова радовать минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Продолжительность поездки 1,5-2 часа, в зависимости от погодных условий, можно послушать экскурсию о городе Минске на 7 языках, включая белорусский и русский языки. Также предусмотрена дополнительная возможность для детей, если они устанут от текста, они могут переключиться на канал с детскими песенками.