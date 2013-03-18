В центре Минска, рядом с нынешним Домом Правительства, когда-то стоял доходный дом Ядвиги Костровицкой

Новости Минска. Во второй половине 19 - начале 20 века в Минской губернии на слуху было имя настоящей бизнесвумен и светской львицы, дворянки Ядвиги Адамовны Костровицкой. Предприимчивая, интеллигентная и гостеприимная, она навсегда осталась в летописи нашего города. Ее старший брат, общественный деятель и политик Эдвард Войнилович, известен еще и как инициатор строительства Красного костела на нынешней площади Независимости. Ядвига Адамовна также помогала в делах создания католической жемчужины города, присутствовала на освящении храма. Сама жила неподалеку, на улице Захарьевской в доме Яницкого.

Сегодня в идеально отреставрированном доме по Советской находится Институт переподготовки и повышения квалификации судей. О деловой хозяйке в этом здании напоминает второй этаж. Когда-то Ядвига занимала здесь 8-комнатную квартиру. Распоряжаться деньгами во благо города – такую политику Ядвига Адамовна освоила на «отлично».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Любопытно воспоминание ее брата Эдварда Войниловича, который был достаточно известным политическим и экономическим деятелем тех времен, одним из создателей Аграрного общества. Она устраивала в Минске для участников общих собраний политические обеды, на которые от ее имени он приглашал приезжих делегатов, а также известных членов общества. Сложно перечислить всех, кто побывал в ее салонах. Не было ни одного вопроса, который бы не затрагивался на этих обедах, связанных с деятельностью общества, дискуссии проходили оживленно, каждый свободно мог высказать свои взгляды и убеждения.

Преуспела Ядвига Костровицкая и в таком выгодном предприятии, как строительство столичных доходных домов. За свидетельством отправляемся на угол улиц Магазинной-Серпуховской (нынешних Кирова и Володарского). Здесь в 1911 году вырос доходный дом. Первый этаж занимало управление Либаво-Роменской железной дороги, остальные этажи сдавались под жилье. На довоенном снимке на крыше дома виднеется башенка. В войну здание было сильно разрушено, и реставрация ее не пощадила.

Предприимчивая Костровицкая решила создать доходный дом и на главной улице Захарьевской. Фасад здания смотрел прямо на памятник Ленину и находился перед левым крылом нынешнего лагнгбардовского Дома правительства. Ядвига Адамовна заказала проект известному минскому архитектору Станиславу Гайдукевичу, работы которого украсили дореволюционный город, а затем и Минск послевоенный.

Центральная часть дома Костровицкой состояла из 5 этажей, боковые - из 4. Историки полагают, что его возвели между 1910 и 1914 годами. Это место вмиг обрело популярность у горожан. Магазины и лавки размещались на первом этаже, остальное занимали жилые квартиры. Однако после революции советская власть установила новые порядки.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Сам дом получил новое имя, Дом металлистов, это неслучайно. Там получили жилье рабочие завода «Энергия», это сегодня предприятие МЗОР, завод Октябрьской революции, и рабочие металлообрабатывающих мастерских, отсюда и название. В каждую квартиру вселялось по 4-6 семей, они вели там совместное хозяйство, совместно присматривали за детьми, совместно готовили пищу.

В 1930 годах в дом Костровицкой уже вселились организации. На первом этаже сияли драгоценности. Здесь размещался известный ювелирный магазин, который радовал минчан вплоть до 1960 годов. На первый этаж приходили горожане и в не менее популярный в те времена гастроном. Месторасположение возле Дома правительства дало ему и символичный статус — его знали как первый гастроном Минска.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Как ни странно, я еще смутно очень помню этот магазин. Мне тогда было, наверное, 5 или 6 лет, и помню, что с родителями туда заходил, покупали какие-то конфеты.

Увы, жизнь культового для минчан места была предрешена. Доходный дом, который выдержал две мировые войны, не пережил оттепели 1960.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Главный архитектор города Михаил Осмоловский писал: «На Захарьевской (Советской) улице находилось несколько домов в стиле модерн, выстроенных в первом десятилетии 20 века. Одним из таких сохранившихся зданий является построенный в 1910-1911 годах по проекту архитектора Гайдукевича жилой дом, который находился рядом с главным корпусом университетского городка напротив Дома правительства. Здание это беспорядочно по своей композиции, «оформлено» эклектичными деталями.

Доходный дом Ядвиги Костровицкой можно увидеть в фильме Ричарда Викторова «Любимая». Съемки проходили в 1964 году. Уже спустя несколько месяцев после окончания работы над фильмом раритет будет навсегда стерт с карты Минска. Правда, современную площадь Независимости в фильме признать трудно. На доходный дом тогда смотрели бюсты Белинского и Ушинского, старый корпус педагогического университета архитектора Заборского, а через дорогу - трехэтажное здание мединститута.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Этот снос я тоже помню, однажды папа посадил меня в троллейбус, мы поехали сюда, вышли на Площади Ленина (тогда так называлась Площадь Независимости), и он мне показал необычное зрелище. Огромный Дом Правительства, и все стекла оконные крест-накрест заклеены бумажными лентами - так, как я уже это тогда видел в фильмах про войну. Заклеивали, чтобы при бомбежке осколки стекол не летели в комнаты и не ранили людей. Дом Костровицкой взорвали.

Вспомним и то, что когда был возведен Дом Костровицкой, его окружала череда деревянных строений, это потом на их месте появился Дом правительства и главный корпус университета.

Когда снесли легендарный доходный дом, площадь Ленина вмиг опустела. И хоть Минск помнит немало дореволюционных хозяев и их владений, в нашем городе всего один дом тогда называли по имени владелицы — это Дом Костровицкой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Вот что еще интересно, дом снесен 50 лет назад, в будущем году будет 50-летие. Но до сих пор его помнят не только те, кто успел увидеть это здание, каким оно было, но даже и те, кто родился через много лет после его сноса.