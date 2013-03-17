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Туриста не пустили в Шри-Ланку из-за татуировки с Буддой

17 марта 2013 19:20
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Новости Шри-Ланки. Татуировку британца увидел пограничник. Он задал мужчине несколько вопросов о буддизме, но получил достаточно резкий ответ. После этого жителю Великобритании отказали во въезде в страну в интересах его же безопасности.

42-летний британец сделал наколку с изображением Будды во время путешествия в Мьянму. С его слов, эта татуировка – осознанный шаг, а не банальное демонстрирование любви к нательным изображениям.

Британец:
Я не сделал татуировку спонтанно или под влиянием момента. Я долго шел к ней.
 
Напомним, летом прошлого года суд Шри-Ланки приговорил троих французских туристов – двух женщин и мужчину – к шести месяцам тюремного заключения и штрафу за поцелуй статуи Будды. Владелец фотолаборатории, куда туристы отдали изображения, чтобы напечатать снимки, счел их оскорбительными, и обратился в полицию. На фотографиях одна из женщин целует статую в губы, а мужчина имитирует его позу.

# Туризм

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