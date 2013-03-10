На стенах Брестской крепости ученые наткнулись на надписи 19 века

Новости Беларуси. На территории Брестской крепости группа исследователей наткнулась на интересные с исторической точки зрения находки. В основном, это надписи. Их оставляли и солдаты царской России, и бойцы Красной Армии. Подобные исследования ранее в знаменитой цитадели не проводились никогда.

Галерея Западного укрепления Брестской крепости до недавнего времени относилась к закрытой зоне. Но последние два месяца здесь работают участники международного проекта. Они исследуют крепостные сооружения, и уже нашли немало интересного. Например, эта стена испещрена инициалами и знаками, которые оставили бойцы в конце 19 века!

Алексей Старков, руководитель группы инвентаризации и документации:

Это надписи могут быть связаны с трагическими страницами истории обороны крепости в 41-м году. Это могут быть надписи памятные, оставленные как солдатами царской России, так и Советской Армии в послевоенный период.

Археолог и знаток крепостных сооружений Алексей Старков из Пскова руководит группой ребят-исследователей. Благодаря их работе, в списках пропавших без вести стало меньше фамилий.

Дмитрий Шакиров, археолог:

Эта фамилия была найдена в базе данных бойцов. Это боец 125 стрелкового полка из Натеречного района Чечено-Ингушской АССР. Он в 1940 году был призван на службу. На момент 41 года находился в Брестской крепости. Это уже достоверно известно. Надпись очень плохо читается, но читается «Эльмурзаев Бауди». Удалось связаться с родственниками, они выслали фотографию бойца.

Исследователям даже удалось выяснить, где в крепости до войны располагался лагерь для военнопленных красноармейцев.

Дмитрий Шакиров:

Нашли мы эту надпись три дня назад. Скорее всего, здесь находился пленённый поляками красноармеец. Он так и написал: «Польский пленный Моисеев Григор, 1921 год Нижегородской губернии Арзамазского уезда».

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей V Форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

В Брестской крепости был лагерь советских солдат пленных красноармейцев. Места, где они содержались, было много. Вот одно из них, которое сейчас установлено, — это западный форт.

Благодаря надписям на стенах галерей и казематов Брестской крепости, которым уже более ста лет, можно дополнить страницы истории мемориального комплекса.

Александр Коркотадзе:

Самые ранние надписи, которые пока были обнаружены это на Тереспольском укреплении. С 60 годов 19 века. Это говорит о том, что традиция эта неистребима — царапать на стенах.

Не обошлось в работе исследователей и без курьезных находок. На стенах цитадели обнаружили аналог современного смайлика! Но если американскому изобретению всего лишь 30 лет, то нашей смешной рожице почти 120, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.