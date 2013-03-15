Деревня Кремяница Гродненской области: уникальное надгробие Вольских в костеле Святого Юрия сохранилось в неизменном виде

Деревня Кремяница находится в Зельвенском районе Гродненской области. Рядом есть деревни с похожими названиями: Дольная Кремяница, Горная Кремяница… А когда-то и эта деревня называлась Костельной Кремяницей.

Деревня расположилась на берегу небольшой речки Самаровки. Раньше эта речка называлась Кремяницей, потому что на дне есть много залежей кремня. Впрочем, кремня вокруг очень много, отсюда и пошло название деревни. Длина Самаровки – всего 14 км, и протекает она только в Зельвенском районе. Затем эта речушка впадает в Зельвянку, потом в Неман, и аж до Балтийского моря она несет свои воды.

Деревня Кремяница известна еще со второй половины XV века, и самым первым бесспорным владельцем этой деревни считается такой человек Рачка. У него был сын, которого звали Юндил. А у Юндила родился сын Николай, который был достаточно известным человеком в Великом княжестве Литовском. И в 1498 году Николай Юндилович у Александра Ягелончика подписал подтверждение, что он владеет имением Кремяница, которое принадлежало его отцу и деду. Умер Николай в 1527 году, а это имение еще долго принадлежало его наследникам.

Однажды красивая девушка Альжбета из этого рода вышла замуж за Николая Вольского, и с того момента все земли Кремяницы становятся собственностью шляхтичей Вольских. После их смерти имение перешло во владение их близкого родственника - еще одного Николая Вольского.

Благодаря набожным владельцам, в деревню Кремяницу были приглашены из Кракова монахи ордена латеранских каноников. Так назывались монахи католического ордена святого Августина, который появился в середине ХІ века при базилике Святого Яна в Риме. Они прибыли в Краков в 1399 году из Чехии по приглашению Ягайло, который выполнял пожелание королевы Ядвиги. Но на территории Беларуси каноники латеранские впервые появились именно в Кремянице в 1617 году.

Николай Вольский в этом году построил для латеранских каноников костел, который сохранился до наших дней. Он был освящен в честь Святого Юрия. Здесь были похоронены основатели – Николай Вольский и его жена Барбара. Благодаря тому, что это костел не разрушался и не перестраивался, здесь сохранилось их надгробие в первоначальном виде. Барбара изображена в монашеском одеянии, а Николай – в рыцарских доспехах. То, что Вольский показан здесь в доспехах рыцаря, не случайно. Появление таких памятников, как считают искусствоведы, связано с тем патриотическим подъемом, который переживала Речь Посполитая на протяжении XVII века. На этот век пришлось только 32 мирных года. Это содействовало созданию культа воина, доблести и патриотизма. Композиция надгробия украшена колоннами, гербом, растительными узорами, поэтому искусствоведы считают, что автором композиции мог быть местный скульптор. Этот художественный прием считается оригинальным и не встречается больше ни в одном храме Беларуси.

Вместе с костелом был построен и монастырь, и этому монастырю Николай Вольский подарил две соседние деревни, а также земли вокруг костела и монастыря. Еще Николай Вольский поддерживал монастырь очень интересным образом. Он приказал, чтобы каждый человек с земли кремяницкой, который не приходил в костел на какой-нибудь праздник или в воскресенье, должен был монаху отдать одного вола. И эту традицию продолжал позже единственный сын Николая – Казимир Вольский. Он построил при костеле госпиталь для бедных и большую библиотеку. В 1783 году в ней насчитывалось 1055 редких книг, здесь же находилось множество рукописей XVII века.

Монастырь просуществовал до 1832 года. Его закрыли сразу после шляхетского восстания 1831 года, а самые редкие книги были вывезены в Петербург.

Имение Кремяница принадлежало Вольским до 1641 года, и в этом году его купила Александра Веселовская, жена великого маршалка Криштофа Веселовского. Они построили в Гродно монастырь бригиток, и в 1643 году все имение Кремяница подарили монахиням.

Вера бригиток не требовала от них обязательного воздержания и бедности. И в этот орден шли девушки из богатых семей – шляхетских и магнатских. Орден был очень богатый, имел полную поддержку от властей и разные привилегии. Так, в 1661 году бригитки были полностью освобождены от военного налога.

В Кремянице так получилось, что монастырь и костел принадлежали каноникам латеранским, а сама земля являлась собственностью монахинь-бригиток. Сами они тут не жили и всем управляли из Гродно.

Бригитки были очень строгими управляющими и запрещали своим крестьянам продавать волов, коров, овец другим имениям, а также запрещали девушкам выходить замуж за женихов из других деревень. Земельные владения сестер-бригиток росли очень быстро и скоро достигли земель Сапегов. И в 1750 году Михаил Сапега с бригитками подписал договор на совместное строительство гребли, которая бы соединяла их земли – земли Сапегов и бригиток. И сегодня в деревне живут монахини, но уже другого ордена – ордена Екатерины Александрийской.

Деревни Кремяница коснулись и события 1863 года. За поддержку восстания Константина Калиновского местный ксендз Иосиф был арестован и осужден на ссылку в глубь России. А вернулся на родину он только 1883 году, когда ему было более 70 лет.

Во время советско-польской войны в 1920 году земли Кремяницы были заняты Красной армией. Здесь была создана подпольная польская организация, которая была названа Белогвардейско-шпионско-польской, но просуществовала она недолго. Члены организации были арестованы: некоторых ждал расстрел, а остальных – ссылка в Сибирь.

Напротив костела находится старое католическое кладбище. Оно достаточно большое, и по сегодняшний день на нем хоронят покойных.