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Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла

17 ноября 2023 13:52
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Отправляемся в агрогородок Юровичи. Рядом в X-XII веках находился древний город, который упомянут в Ипатьевской летописи как Межимостье. Что было весьма символично – с одной стороны проходила река Припять, с другой – Турья. Называли его также Юрьевград, Юровичи, Видоличи.

Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла-1

Он был огромным: состоял из детинца, окольного города, церковища и занимал 7-8 гектаров. Но монголо-татары в конце XII века сожгли жизнь дотла.

Обнаружили останки 20 мамонтов. Побывали на месте самой древней стоянки кроманьонцев на территории Беларуси – подробности здесь.

Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла-4

Валентина Кучер, заведующая Музеем под открытым небом – стоянка первобытного человека:
Многие предполагают, что именно здесь раньше был Древний Туров. При раскопках здесь нашли уникальную костяную ложечку со знаком Рюриковичей, со зверушкой на конце, серьги времен Киевской Руси и всякие украшения, которые относятся к тому времени. Здесь было когда-то капище языческое. Многие приезжают, кладут монетки и загадывают желания, чтобы вернуться сюда еще раз, потому что Юровичи место интересное и смотреть здесь есть на что.

Подробности в видео.

# История # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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