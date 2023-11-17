Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла

Отправляемся в агрогородок Юровичи. Рядом в X-XII веках находился древний город, который упомянут в Ипатьевской летописи как Межимостье. Что было весьма символично – с одной стороны проходила река Припять, с другой – Турья. Называли его также Юрьевград, Юровичи, Видоличи.

Валентина Кучер, заведующая Музеем под открытым небом – стоянка первобытного человека:

Многие предполагают, что именно здесь раньше был Древний Туров. При раскопках здесь нашли уникальную костяную ложечку со знаком Рюриковичей, со зверушкой на конце, серьги времен Киевской Руси и всякие украшения, которые относятся к тому времени. Здесь было когда-то капище языческое. Многие приезжают, кладут монетки и загадывают желания, чтобы вернуться сюда еще раз, потому что Юровичи – место интересное и смотреть здесь есть на что.