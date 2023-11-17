В юровичском монастыре находилась чудотворная икона, которую тайно подменили. Зачем это сделали и где оригинал?

Еще один подарок для гостей Юровичей – Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Благодаря реставрации шедевр барокко оживает. А началась история святого места в XVII веке, когда на этих землях развернули свою деятельность монахи-иезуиты.
Еще один подарок для гостей Юровичей – Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Благодаря реставрации шедевр барокко оживает. А началась история святого места в XVII веке, когда на этих землях развернули свою деятельность монахи-иезуиты.
За спасением верующие стали стекаться далеко за пределами Юровичей. В благодарность приносить дары. Скромная каплица не вмещала всех желающих, и было решено построить на соседнем холме новое каменное здание. В 1746-м вырос огромный комплекс монастыря в модном стиле барокко. Благодаря Юровичской Божьей матери удавалось исцелиться от тяжелых болезней, прогнать бесов и даже воскресить угоревшего в пожаре ребенка.
После ликвидации Ордена иезуитов монастырские земли были распроданы. Комплекс переходил к капуцинам, доминиканцам, бернардинцам. Во время смены конфессий произошла тайная подмена иконы! Последний юровичский ксендз Гуго Годецкий договорился с местной шляхтянкой Габриэллой Горватт, чтобы заменить образ на копию. Чтобы никто не заподозрил, с оригинала сняли драгоценный оклад, корону, все воты и пожертвования. Незадолго до смерти пани Горватт отвезла оригинальную икону в Краков, где в костеле Святой Барбары она хранится и поныне. А в Юровичах – второй список. Но копия также чудотворна и славится своими исцелениями.
Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла – подробности здесь.
Инокиня Иоанна:
В довоенное время здесь был детский дом. В годы войны ничего не разрушили. Только в 1958 году местным председателем было принято решение разобрать этот собор по кирпичу. Разобрали местные жители крышу, пол. Из этого кирпича они строили фундамент для своих хозяйственных нужд. Благодаря тому, что здесь находился детдом, бывший коллегиум остался целым, ни один кирпичик не пострадал.
Подробности в видео.