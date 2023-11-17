В юровичском монастыре находилась чудотворная икона, которую тайно подменили. Зачем это сделали и где оригинал?

Еще один подарок для гостей Юровичей – Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Благодаря реставрации шедевр барокко оживает. А началась история святого места в XVII веке, когда на этих землях развернули свою деятельность монахи-иезуиты.

За спасением верующие стали стекаться далеко за пределами Юровичей. В благодарность приносить дары. Скромная каплица не вмещала всех желающих, и было решено построить на соседнем холме новое каменное здание. В 1746-м вырос огромный комплекс монастыря в модном стиле барокко. Благодаря Юровичской Божьей матери удавалось исцелиться от тяжелых болезней, прогнать бесов и даже воскресить угоревшего в пожаре ребенка.

После ликвидации Ордена иезуитов монастырские земли были распроданы. Комплекс переходил к капуцинам, доминиканцам, бернардинцам. Во время смены конфессий произошла тайная подмена иконы! Последний юровичский ксендз Гуго Годецкий договорился с местной шляхтянкой Габриэллой Горватт, чтобы заменить образ на копию. Чтобы никто не заподозрил, с оригинала сняли драгоценный оклад, корону, все воты и пожертвования. Незадолго до смерти пани Горватт отвезла оригинальную икону в Краков, где в костеле Святой Барбары она хранится и поныне. А в Юровичах – второй список. Но копия также чудотворна и славится своими исцелениями. Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла – подробности здесь.