Белорусская тундра, марсианские виды! Рассказываем, почему нужно ехать осенью на Ельню

Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».

Приглашаем на дрыгву, в мир дикой природы! С высоты маленькие островки и деревья кажутся космосом, а по осени виды просто марсианские! Белорусская тундра привлекает тысячи туристов из разных стран и континентов, ведь Ельня – легкие планеты, пятое по величине верховое болото Европы. Ему уже 9 000 лет. Под моховым ковром 7-8 метров торфа.