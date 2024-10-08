Белорусская тундра, марсианские виды! Рассказываем, почему нужно ехать осенью на Ельню
Каждый белорус хотя бы раз в жизни должен пройти ельнетерапию и оказаться на самом большом верховом болоте в Беларуси. Особенно осенью, когда оно превращается в настоящую багровую планету. Здесь можно понаблюдать за журавлями, набрать клюквы и понять, что это место силы, подаренное самой природой, рассказали в программе «Путевка BY».
Приглашаем на дрыгву, в мир дикой природы! С высоты маленькие островки и деревья кажутся космосом, а по осени виды просто марсианские! Белорусская тундра привлекает тысячи туристов из разных стран и континентов, ведь Ельня – легкие планеты, пятое по величине верховое болото Европы. Ему уже 9 000 лет. Под моховым ковром 7-8 метров торфа.
Ольга Вишневская, аттестованный экскурсовод:
Верховое болото питается атмосферными осадками – снег, дождь. А низинное имеет питание от грунтовых вод. Верховое над уровнем моря возвышается на несколько метров. Мох сфагнум – основная растительность на болоте – выделяет в 20 раз больше кислорода, чем какой-то сосновый лес, то есть настолько очищает нашу планету от углекислого газа. Также он борется с парниковым эффектом.
Подробности в видео.